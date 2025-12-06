Cuando la velocidad de la conexión a internet disminuye de forma notable, es común pensar en causas evidentes, como un posible atraso en el pago del servicio o una mala ubicación del router dentro del hogar. No obstante, en muchos casos, la explicación real resulta más discreta y se vincula con cuestiones de seguridad. Un descenso inesperado puede indicar que personas no autorizadas, incluso vecinos con cierta “viveza”, están utilizando la señal de Wi-Fi sin permiso.

En estas circunstancias, la conexión se transforma en un recurso compartido. Si un tercero está conectado a la red, consume parte del ancho de banda disponible, lo que reduce la velocidad para los dispositivos propios. Esta situación suele pasar desapercibida, ya que la red continúa funcionando, aunque con un rendimiento inferior. Detectar a estos usuarios ajenos resulta esencial para restablecer la velocidad óptima y resguardar la seguridad del sistema.

Por suerte, existe una alternativa simple y accesible para comprobar si la red está siendo usada sin autorización. Ante la sospecha de que alguien esté tomando la señal de Wi-Fi, no es necesario recurrir a configuraciones complicadas o contratar asistencia especializada. Un método rápido y práctico permite identificar dispositivos desconocidos conectados al router, lo que facilita tomar medidas inmediatas para proteger la conexión.

El síntoma más evidente y la primera señal de alerta de que alguien podría estar robando tu Wi-Fi es una disminución repentina e injustificada en el rendimiento de la conexión. Si el servicio se vuelve notoriamente más lento, aparecen interrupciones frecuentes o los tiempos de carga se vuelven excesivos, sobre todo cuando no hay muchos dispositivos propios en uso, resulta una señal clara. Un intruso conectado consume parte del ancho de banda, lo que deteriora la experiencia de navegación para quienes utilizan la red de forma legítima.

Un primer método simple para confirmar sospechas es la inspección visual del router. Desconectá todos tus dispositivos inalámbricos, como teléfonos, tablets, computadoras y electrodomésticos inteligentes. Una vez que no quede ningún equipo legítimo vinculado, observá la luz indicadora de actividad o tráfico del router. Si continúa parpadeando con intensidad, significa que todavía hay transferencia de datos, lo que confirma la presencia de un dispositivo ajeno activo en tu red.

router-wifi_98

La alternativa más técnica y precisa consiste en ingresar al panel de administración del router. Para acceder, solo se debe escribir la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada (generalmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1) en la barra del navegador. Tras introducir las credenciales de administrador (por lo general impresas en el propio equipo), se debe buscar la sección “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP”. Allí aparece el listado completo de equipos vinculados a la red, identificados por nombre, dirección IP o dirección MAC.

Una vez dentro de esa lista, el siguiente paso es la identificación. Se recomienda revisar cada entrada y compararla con los dispositivos propios, como teléfonos celulares, consolas o televisores. Si aparece un nombre de fabricante o dirección MAC que no coincida con ninguno de los aparatos conocidos, resulta muy probable que se trate de un intruso. Conocer los dispositivos personales permite descartar rápidamente los equipos legítimos y centrar la atención en aquellos desconocidos.

Para quienes prefieren una herramienta más intuitiva que el panel del router, existen aplicaciones de escaneo de red. Fing, por ejemplo, es una app gratuita y muy popular para smartphones que examina la red Wi-Fi y presenta una lista detallada y fácil de leer con todos los dispositivos conectados. Estas aplicaciones suelen intentar identificar el tipo y fabricante de cada equipo, lo que facilita descubrir a los vecinos que se “cuelgan” de la señal sin autorización.

Si comprobás que alguien está utilizando tu conexión sin permiso, la medida más rápida y efectiva consiste en cambiar la contraseña. Elegí una clave segura que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Un cambio de contraseña desconecta a todos los dispositivos, incluidos los intrusos. Además, resulta recomendable asegurarse de que el cifrado sea WPA2 o WPA3 y, si es posible, bloquear de manera directa la dirección MAC del dispositivo no autorizado desde la configuración del router.