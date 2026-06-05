5 de junio de 2026 Inicio
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Adiós al delay en los partidos del Mundial: así es el invento que evitará que te griten antes los goles

Según sus características técnicas, algunos modelos pueden captar señales dentro de un radio aproximado de hasta 15 kilómetros de los centros emisores.

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Existe un invento que evitará que te griten antes los goles

Existe un invento que evitará que te griten antes los goles

  • Un nuevo dispositivo reduce notablemente el delay respecto al streaming.
  • Permite acceder gratuitamente a canales abiertos en alta definición.
  • Es una de las opciones preferidas para seguir eventos deportivos en vivo.
  • Vuelve a ganar popularidad a medida que se acerca el Mundial.

Adiós al delay en los partidos del Mundial: las antenas de TV Digital Abierta vuelven a ganar protagonismo porque permiten ver los encuentros en vivo con menos retraso que muchas plataformas de streaming. Así es el invento que evitará que te griten antes los goles.

Fue pionera del fútbol total y llegó a estar entre las mejores 4 de un Mundial.
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Cada vez que se disputa un partido importante, especialmente durante un Mundial, miles de personas experimentan la misma frustración: escuchar los gritos de gol de los vecinos antes de verlo en la pantalla.

El problema se debe al retraso que generan las transmisiones por internet, cable o satélite, que pueden llegar varios segundos después de que ocurre la jugada en tiempo real.

dispositivo tele

Cómo es el invento para evitar el delay en los partidos del Mundial

Existe una tecnología que está recuperando popularidad porque reduce considerablemente ese delay: las antenas para Televisión Digital Abierta (TDA).

Estos dispositivos permiten recibir la señal de los canales abiertos de manera directa, gratuita y sin depender de internet, lo que acorta significativamente el tiempo de transmisión. A diferencia de las plataformas de streaming, que deben procesar y distribuir la señal a través de servidores, las antenas digitales captan la transmisión aérea emitida por los canales de televisión.

Gracias a este sistema, la imagen suele llegar varios segundos antes que mediante otros servicios, una ventaja especialmente valorada por los fanáticos del fútbol. Además, su instalación es simple: basta con conectar la antena al televisor, realizar una búsqueda automática de canales y ubicarla en un lugar con buena recepción.

Entre los modelos más buscados se encuentran las antenas activas para interiores, que incluyen:

  • Amplificador de señal.
  • Alimentación mediante puerto USB.
  • Recepción de señales VHF y UHF.
  • Cobertura de 360 grados.
  • Cable coaxial para conexión directa al televisor.
  • Sistema plug and play, sin necesidad de configuraciones complejas.

Actualmente, las antenas digitales para interiores pueden conseguirse desde aproximadamente $15.873, aunque el precio varía según la marca, las prestaciones y las promociones disponibles.

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