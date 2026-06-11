El sorpresivo cambio del iPhone que provocó el enojo a los usuarios

El sistema operativo del teléfono móvil decidió hacer una modificación en el teclado, pero sin avisar previamente y generó desconcierto.

Las nuevas actualizaciones de iPhone no sorprendieron a los usuarios , pero un cambio en el teclado del chat no solo que fue inesperado, sino que hizo enojar a muchos. Se trata de un reordenamiento en las letras que estaba preestablecido en todos los teléfonos.

Para algunas personas es fácil tener activado el autocorrector y para otras el teclado predictivo, que es el que te indica la palabra a escribir según iniciás. Pero otros deciden usar esas herramientas, pero escribir a la vieja usanza con un teclado táctil.

En este cambio, la tecla de la tilde está cambiada. Antes debías apretar, por ejemplo, la letra O y se te abría la posibilidad de ponerle tilde de ambos lados, diéresis, entre otras. La tilde se marcaba desde el lado derecho y ahora es desde el lado izquierdo. El nuevo teclado, tiene la diéresis a la derecha.

Esto hizo estallar a los usuarios porque llevaba muchos años en el mismo lugar y ahora llevará tiempo volver a acomodarse a esta nueva modificación. “¿Qué pasó con iPhone?”, “¿Por qué nadie me avisó que me cambiaban la tilde de lugar?”, “¿A quién le puede gustar este cambio?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

La llegada de iOS 27 a iPhone marcará un nuevo paso en la evolución del sistema operativo de Apple , con foco en herramientas de inteligencia artificial que buscan mejorar la experiencia de uso en los dispositivos. Pese a eso, no todos los equipos podrán acompañar este avance tecnológico.

Como suele ocurrir con cada actualización importante, algunos modelos quedarán fuera debido a limitaciones de hardware. Esto implica que ciertos usuarios no podrán acceder a las novedades, entre estas una versión renovada de Siri con capacidades más avanzadas. El anuncio oficial de estas funciones se espera en el evento para desarrolladores que la compañía realizará en junio, donde también se confirmarán los dispositivos compatibles y las mejoras que llegarán al ecosistema.

Entre los equipos que dejarán de recibir soporte con la nueva versión se encuentran cuatro modelos que sí habían accedido a iOS 26. Se trata del iPhone SE (2ª generación), el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max.

Estos dispositivos, lanzados en años anteriores, no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar las nuevas funciones, especialmente aquellas vinculadas a inteligencia artificial. La decisión sigue la línea habitual de la compañía, que prioriza el rendimiento y la estabilidad en los equipos compatibles.