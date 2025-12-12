12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Internet en el futuro cercano: cómo es el nuevo Wifi que reemplazará al router

El nuevo sustituto del enrutador inalámbrico permitirá un internet más rápido y una mayor seguridad a la hora de transmitir información a través de la red.

Por
Se espera que en los próximos años

Se espera que en los próximos años, el internet cuántico esté a disposición comercial y, para ello, se necesitará un enrutador cuántico. Este dispositivo permitirá una conexión a internet más rápida e inteligente. 

  • La evolución tecnológica es evidente. El ser humano consiguió pisar la luna con una tecnología puntera que a día de hoy cabe en un teléfono móvil.
  • Un siglo después, investigadores de Harvard logran controlar un cúbit, es decir, una unidad básica de la computación cuántica, utilizando únicamente luz a través de un dispositivo que cabe en la palma de una mano.
  • Este avance permitirá jubilar a los rúters Wifi actuales y sustituirlos por otros diseñados para la infraestructura de internet cuántico.
  • Con el internet cuántico, la intercepción de información se complica gracias a la red cuántica. En esta red, los datos que se transmite existen en múltiples estados al mismo tiempo, lo que complica la interferencias entre ellos y facilita la detección de cualquier intento de intercepción.

La evolución tecnológica es evidente. El ser humano consiguió pisar la luna con una tecnología puntera que a día de hoy cabe en un teléfono móvil. Un siglo después, investigadores de Harvard logran controlar un cúbit, es decir, una unidad básica de la computación cuántica, utilizando únicamente luz a través de un dispositivo que cabe en la palma de una mano.

Desactivar el Bluetooth reduce el riesgo de hackeos y robos de información.
Te puede interesar:

El botón del celular que hay que desactivar urgente para evitar estafas

Este avance permitirá jubilar a los rúters Wifi actuales y sustituirlos por otros diseñados para la infraestructura de internet cuántico. Se trata del enrutador cuántico y los investigadores se muestran confiados de que su uso en los hogares será evidente en los próximos años.

Este nuevo enrutador surge ante la evolución del internet. Científicos de todo el mundo están desarrollando el internet cuántico, un sistema de comunicación basado en fenómenos mecánico-cuánticos como la superposición y el entrelazamiento. Su estudio no busca desarrollar un internet más rápido, sino generar una nueva tecnología que permia transmitir información imposible de interceptar o reflejar.

Cómo es el nuevo Wifi que reemplaza al router tal como lo conocemos

Con el internet cuántico, la intercepción de información se complica gracias a la red cuántica. En esta red, los datos que se transmite existen en múltiples estados al mismo tiempo, lo que complica la interferencias entre ellos y facilita la detección de cualquier intento de intercepción.

enrutador cuantico

Se espera que en los próximos años, el internet cuántico esté a disposición comercial y, para ello, se necesitará un enrutador cuántico. Este dispositivo permitirá una conexión a internet más rápida e inteligente. Según los desarrolladores, el enrutador cuántico tendrá la capacidad de detectar al instante cualquier intento de piratería o interferencias en la información que se traslada a través de internet.

Otra mejora es su capacidad de detectar amenazas antes de que estas sucedan y enviar datos a través de canales seguros. Además, el enrutador cuántico permitirá explorar los fotones cuánticos para la comunicación, utilizando principios como el entrelazamiento y la superposición.

routerrr

Noticias relacionadas

El Robot Phone apunta a convertirse en el móvil más audaz del 2026.

El celular del futuro que no lanzaron en 2025 pero que saldrá en 2026

Los espejos tienen un fuerte impacto en el internet de tu casa.

Por qué debés tener en cuenta la ubicación de los espejos de tu casa para el Wifi

Accesorio inteligente que busca reemplazar a las carteras desde 2026.

Adiós a la carteras tradicionales: el accesorio inteligente que es furor en el mundo

Con este truco del asistente virtual podés mejorar tu Wifi.

Si tenés Alexa en tu casa podés medir la velocidad de tu Wifi así de fácil

Un sistema moderno que sustituye a las llaves y mejora la seguridad del hogar.

Adiós a los picaportes tradicionales: la novedad que tenés que tener en tu casa

Con este truco le vas a poder decir adió al Wifi lento.

Cómo podés hacer para que tu Wifi alcanza la velocidad que contrataste

Rating Cero

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Joaquín Levinton sufrió un infarto.

Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 
play

Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

Con seis episodios, la producción destaca por su sensibilidad y su mensaje sobre el amor, la aceptación y la reconstrucción personal.
play

Conmueve de principio a fin: la miniserie de Netflix para ver en diciembre

últimas noticias

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

Hace 29 minutos
La versión Evo del T5.

Una nueva marca china desembarcó en Argentina

Hace 36 minutos
play

Aberrantes audios en un hogar de niños en Balcarce donde insultan y maltratan a los chicos

Hace 46 minutos
Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Hace 1 hora
Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Hace 1 hora