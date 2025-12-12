Internet en el futuro cercano: cómo es el nuevo Wifi que reemplazará al router El nuevo sustituto del enrutador inalámbrico permitirá un internet más rápido y una mayor seguridad a la hora de transmitir información a través de la red. Por + Seguir en







Se espera que en los próximos años, el internet cuántico esté a disposición comercial y, para ello, se necesitará un enrutador cuántico. Este dispositivo permitirá una conexión a internet más rápida e inteligente.

La evolución tecnológica es evidente. El ser humano consiguió pisar la luna con una tecnología puntera que a día de hoy cabe en un teléfono móvil.

Un siglo después, investigadores de Harvard logran controlar un cúbit, es decir, una unidad básica de la computación cuántica, utilizando únicamente luz a través de un dispositivo que cabe en la palma de una mano.

Este avance permitirá jubilar a los rúters Wifi actuales y sustituirlos por otros diseñados para la infraestructura de internet cuántico.

Este avance permitirá jubilar a los rúters Wifi actuales y sustituirlos por otros diseñados para la infraestructura de internet cuántico. Se trata del enrutador cuántico y los investigadores se muestran confiados de que su uso en los hogares será evidente en los próximos años.

Este nuevo enrutador surge ante la evolución del internet. Científicos de todo el mundo están desarrollando el internet cuántico, un sistema de comunicación basado en fenómenos mecánico-cuánticos como la superposición y el entrelazamiento. Su estudio no busca desarrollar un internet más rápido, sino generar una nueva tecnología que permia transmitir información imposible de interceptar o reflejar.

enrutador cuantico Se espera que en los próximos años, el internet cuántico esté a disposición comercial y, para ello, se necesitará un enrutador cuántico. Este dispositivo permitirá una conexión a internet más rápida e inteligente. Según los desarrolladores, el enrutador cuántico tendrá la capacidad de detectar al instante cualquier intento de piratería o interferencias en la información que se traslada a través de internet.