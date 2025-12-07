7 de diciembre de 2025 Inicio
Desde la computadora o el celular: cómo saber si tu vecino está conectado a tu Wifi

Consultar el panel del router, revisar la lista de clientes y actualizar la contraseña periódicamente son pasos fundamentales para mantener privacidad y la eficiencia de la conexión.

Las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS.

Las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS. 

  • La seguridad y la eficiencia de la red WiFi doméstica dependen en gran medida de la capacidad para identificar y bloquear accesos no autorizados.
  • Gracias a métodos sencillos y herramientas gratuitas, cada usuario puede verificar desde su PC o smartphone quién accede realmente a su red, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
  • Detectar intrusos en la red desde el ordenador es una de las formas más prácticas y exhaustivas. Reseñas en línea han resaltado herramientas como Wireless Network Watcher para Windows o LanScan para Mac.
  • Algunos routers modernos y sistemas mesh, como Google Wi-Fi o TP-Link Deco, incorporan aplicaciones propias que permiten gestionar, en tiempo real, todos los dispositivos conectados y suelen ofrecer la opción de desconectarlos manualmente.

La seguridad y la eficiencia de la red WiFi doméstica dependen en gran medida de la capacidad para identificar y bloquear accesos no autorizados. El uso indebido de la conexión por parte de terceros puede no solo ralentizar la velocidad de internet, también comprometer la privacidad y provocar consumos adicionales inesperados.

Gracias a métodos sencillos y herramientas gratuitas, cada usuario puede verificar desde su PC o smartphone quién accede realmente a su red, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

De qué forma podés saber quién está conectado a tu Wifi

Detectar intrusos en la red desde el ordenador es una de las formas más prácticas y exhaustivas. Reseñas en línea han resaltado herramientas como Wireless Network Watcher para Windows o LanScan para Mac; programas escanean el rango de IP local y muestran una lista completa de dispositivos conectados, indicando detalles como la dirección IP, el fabricante y la dirección MAC.

En el caso de Wireless Network Watcher, además, la herramienta identifica cuál es el router, facilitando la interpretación de los resultados.

Otra opción es Acrylic Wi-Fi donde se puede obtener información adicional sobre la señal y distinguir dispositivos sospechosos entre los aparatos habituales. Estas aplicaciones dan la posibilidad de realizar análisis puntuales para descubrir si algún vecino, invitado o desconocido está usando la red sin autorización.

Las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS. Fing escanea la red y detalla, de forma gráfica, qué tipo de dispositivo se ha conectado, facilitando la identificación de intrusos.

Además, muestra si el aparato es un teléfono, una tablet, un computador o algún otro equipo, ayudando a descartar rápidamente los propios dispositivos y a localizar posibles amenazas externas.

Algunos routers modernos y sistemas mesh, como Google Wi-Fi o TP-Link Deco, incorporan aplicaciones propias que permiten gestionar, en tiempo real, todos los dispositivos conectados y suelen ofrecer la opción de desconectarlos manualmente.

