7 de junio de 2026 Inicio
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Adiós a los celulares: este es el invento que reemplazará a los smartphones

La tecnología y la moda volvieron a unirse en un producto que promete revolucionar el mercado de los dispositivos inteligentes.

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El invento que reemplazará los celulares.

El invento que reemplazará los celulares.

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  • Mark Zuckerberg sostiene que las gafas inteligentes podrían reemplazar gradualmente a los celulares en el futuro.
  • La apuesta se basa en integrar información y herramientas digitales directamente en el campo visual del usuario mediante realidad aumentada.
  • Meta presentó avances en dispositivos que buscan reducir la dependencia de las pantallas tradicionales.
  • Las gafas desarrolladas junto a Ray-Ban incorporan cámaras, asistentes de voz, inteligencia artificial y funciones de realidad aumentada.

El avance de la inteligencia artificial y la realidad aumentada abrió un nuevo capítulo en la industria tecnológica, y uno de sus principales impulsores es Mark Zuckerberg. El fundador de Meta sorprendió al asegurar que los smartphones podrían perder protagonismo en los próximos años frente a una nueva generación de dispositivos inteligentes capaces de integrar el mundo digital directamente en la vida cotidiana. Su visión apunta a una transición en la que las pantallas tradicionales sean reemplazadas gradualmente por tecnologías más inmersivas y naturales.

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Esta apuesta quedó en evidencia durante el evento anual de Meta, donde la compañía mostró los avances de sus proyectos vinculados a la realidad aumentada. El objetivo es que los usuarios puedan acceder a información, comunicaciones y herramientas digitales sin depender constantemente de un teléfono móvil. En lugar de mirar una pantalla, la idea es que el contenido aparezca integrado en el entorno visual, facilitando una interacción más fluida con la tecnología.

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Entre los dispositivos que lideran esta estrategia se encuentran las gafas inteligentes desarrolladas por Meta junto a Ray-Ban. Estos anteojos combinan la estética tradicional de la reconocida marca con funciones avanzadas como cámaras, asistentes de voz, reproducción de contenido y herramientas de realidad aumentada. Para Zuckerberg, este tipo de productos representa el primer paso hacia una nueva era tecnológica que podría redefinir la manera en que las personas se conectan, trabajan y consumen información en el futuro.

Qué invento será el reemplazo de los celulares

El sector tecnológico avanza hacia una nueva etapa en la que los dispositivos de realidad aumentada podrían ganar protagonismo frente a los teléfonos inteligentes. Entre las alternativas que más expectativas generan se encuentran las gafas inteligentes, diseñadas para integrar funciones digitales directamente en el campo visual del usuario. La propuesta apunta a transformar la manera en que las personas acceden a información, se comunican y utilizan aplicaciones en su vida cotidiana.

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Uno de los principales impulsores de esta visión es Mark Zuckerberg, quien presentó los avances de Meta en este segmento durante los últimos eventos de la compañía. Entre ellos sobresalen las gafas desarrolladas junto a Ray-Ban, que combinan el diseño tradicional de la reconocida marca con herramientas tecnológicas avanzadas, como asistentes de voz, cámaras integradas, conectividad con aplicaciones y funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Más que un simple accesorio, estas gafas representan una apuesta a largo plazo para reducir la dependencia de las pantallas de los smartphones. La idea es que la información digital pueda visualizarse e interactuarse de manera más natural, superpuesta al entorno real. Aunque los teléfonos móviles continúan siendo fundamentales en la actualidad, las grandes empresas tecnológicas consideran que la realidad aumentada podría convertirse en uno de los pilares de la próxima generación de dispositivos personales.

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