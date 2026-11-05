Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ningún extra

Eliminar un archivo multimedia por error o detectar la falta de una foto o video significativo en el celular suele provocar una inmediata alerta entre los usuarios. Cuando se trata de contenidos que no cuentan con un respaldo externo ni se encuentran vinculados a una plataforma de almacenamiento remoto, existe la tendencia generalizada a dar por perdido dicho material de forma definitiva.
Tanto las plataformas operativas de Android como las de iPhone incorporan carpetas de resguardo que almacenan de manera provisoria aquellos elementos que fueron descartados por el usuario. Asimismo, se mantiene abierta la posibilidad de que los archivos continúen accesibles mediante una copia de seguridad previa, dentro de una tarjeta de memoria o en otros dispositivos enlazados a la misma cuenta.
Antes de dar por extraviado un contenido valioso, conviene verificar los mecanismos gratuitos disponibles en la interfaz del teléfono para intentar restablecer la información. El proceso abarca desde la inspección de los espacios de reciclado en las aplicaciones principales de galería hasta la verificación de los respaldos automáticos en la nube.
Cómo recuperar las fotos y videos borrados en el celular
1. Revisar la papelera de Google Fotos en Android
Para los usuarios con dispositivos Android, la aplicación Google Fotos representa la primera opción para intentar rescatar contenidos eliminados. Al ingresar a la plataforma, se debe navegar hasta la sección de Colecciones y acceder al apartado de la Papelera. Si el elemento buscado aparece en pantalla, basta con mantenerlo presionado y seleccionar la función Restaurar para que el archivo vuelva a estar disponible en la biblioteca principal y en la galería del equipo. Conviene recordar que este servicio conserva las fotos y los videos en dicha carpeta temporal durante un plazo máximo de 30 días.
2. Buscar los archivos en la papelera de la galería
Diversos fabricantes de teléfonos con sistema Android, como Samsung o Xiaomi, incorporan una aplicación de galería propia e independiente del servicio de Google Fotos. Estas herramientas nativas suelen incluir su propio depósito de reciclaje donde permanecen resguardadas las imágenes descartadas. Para revisar esta opción, se debe abrir la app de fotos del celular y buscar apartados denominados Papelera, Eliminados o Eliminados recientemente, cuya ubicación precisa varía según la marca y la versión del sistema operativo.
3. Recuperar fotos eliminadas en un iPhone
Los usuarios de la plataforma iOS disponen de un mecanismo sencillo dentro de la aplicación nativa Fotos para restablecer el contenido borrado. Al abrir la herramienta, se debe ingresar en la pestaña de utilidades y seleccionar el álbum denominado Eliminado. Para proteger la privacidad del dispositivo, el sistema suele requerir una autenticación de seguridad mediante Face ID o Touch ID.
4. Comprobar si existe una copia de seguridad
En caso de que el archivo ya no figure en las carpetas temporales de reciclaje, el siguiente paso consiste en verificar los servicios de almacenamiento asociados al celular. En los dispositivos Android, se debe ingresar a Google Fotos con la cuenta habitual para comprobar si las imágenes se habían sincronizado automáticamente antes de su eliminación. Por su parte, los usuarios de iPhone deben corroborar si la función de Fotos en iCloud se encontraba activa para recuperar los elementos respaldados en la nube.
5. Evitar aplicaciones que prometen recuperar todo
Recurrir a aplicaciones de terceros que garantizan restaurar cualquier archivo borrado no suele ser la alternativa más aconsejable, ya que muy pocas ofrecen resultados certeros. Gran parte de estos programas exigen permisos de acceso sumamente amplios sobre el sistema, solicitan suscripciones de pago para liberar funciones básicas o muestran archivos en caché que no corresponden a las fotografías originales.