Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ningún extra Consejos clave para revisar las funciones avanzadas del dispositivo antes de recurrir a programas o aplicaciones externas. Por Agregar C5N en









De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.

Eliminar un archivo multimedia por error o detectar la falta de una foto o video significativo en el celular suele provocar una inmediata alerta entre los usuarios. Cuando se trata de contenidos que no cuentan con un respaldo externo ni se encuentran vinculados a una plataforma de almacenamiento remoto, existe la tendencia generalizada a dar por perdido dicho material de forma definitiva.

Tanto las plataformas operativas de Android como las de iPhone incorporan carpetas de resguardo que almacenan de manera provisoria aquellos elementos que fueron descartados por el usuario. Asimismo, se mantiene abierta la posibilidad de que los archivos continúen accesibles mediante una copia de seguridad previa, dentro de una tarjeta de memoria o en otros dispositivos enlazados a la misma cuenta.

Antes de dar por extraviado un contenido valioso, conviene verificar los mecanismos gratuitos disponibles en la interfaz del teléfono para intentar restablecer la información. El proceso abarca desde la inspección de los espacios de reciclado en las aplicaciones principales de galería hasta la verificación de los respaldos automáticos en la nube.

Cómo recuperar las fotos y videos borrados en el celular magnific.com 1. Revisar la papelera de Google Fotos en Android Para los usuarios con dispositivos Android, la aplicación Google Fotos representa la primera opción para intentar rescatar contenidos eliminados. Al ingresar a la plataforma, se debe navegar hasta la sección de Colecciones y acceder al apartado de la Papelera. Si el elemento buscado aparece en pantalla, basta con mantenerlo presionado y seleccionar la función Restaurar para que el archivo vuelva a estar disponible en la biblioteca principal y en la galería del equipo. Conviene recordar que este servicio conserva las fotos y los videos en dicha carpeta temporal durante un plazo máximo de 30 días.

2. Buscar los archivos en la papelera de la galería Diversos fabricantes de teléfonos con sistema Android, como Samsung o Xiaomi, incorporan una aplicación de galería propia e independiente del servicio de Google Fotos. Estas herramientas nativas suelen incluir su propio depósito de reciclaje donde permanecen resguardadas las imágenes descartadas. Para revisar esta opción, se debe abrir la app de fotos del celular y buscar apartados denominados Papelera, Eliminados o Eliminados recientemente, cuya ubicación precisa varía según la marca y la versión del sistema operativo.