5 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ningún extra

Consejos clave para revisar las funciones avanzadas del dispositivo antes de recurrir a programas o aplicaciones externas.

Por
De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.

De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.

Eliminar un archivo multimedia por error o detectar la falta de una foto o video significativo en el celular suele provocar una inmediata alerta entre los usuarios. Cuando se trata de contenidos que no cuentan con un respaldo externo ni se encuentran vinculados a una plataforma de almacenamiento remoto, existe la tendencia generalizada a dar por perdido dicho material de forma definitiva.

WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.
Te puede interesar:

WhatsApp prepara una función para programar mensajes y enviarlos en el momento elegido

Tanto las plataformas operativas de Android como las de iPhone incorporan carpetas de resguardo que almacenan de manera provisoria aquellos elementos que fueron descartados por el usuario. Asimismo, se mantiene abierta la posibilidad de que los archivos continúen accesibles mediante una copia de seguridad previa, dentro de una tarjeta de memoria o en otros dispositivos enlazados a la misma cuenta.

Antes de dar por extraviado un contenido valioso, conviene verificar los mecanismos gratuitos disponibles en la interfaz del teléfono para intentar restablecer la información. El proceso abarca desde la inspección de los espacios de reciclado en las aplicaciones principales de galería hasta la verificación de los respaldos automáticos en la nube.

Cómo recuperar las fotos y videos borrados en el celular

1. Revisar la papelera de Google Fotos en Android

Para los usuarios con dispositivos Android, la aplicación Google Fotos representa la primera opción para intentar rescatar contenidos eliminados. Al ingresar a la plataforma, se debe navegar hasta la sección de Colecciones y acceder al apartado de la Papelera. Si el elemento buscado aparece en pantalla, basta con mantenerlo presionado y seleccionar la función Restaurar para que el archivo vuelva a estar disponible en la biblioteca principal y en la galería del equipo. Conviene recordar que este servicio conserva las fotos y los videos en dicha carpeta temporal durante un plazo máximo de 30 días.

2. Buscar los archivos en la papelera de la galería

Diversos fabricantes de teléfonos con sistema Android, como Samsung o Xiaomi, incorporan una aplicación de galería propia e independiente del servicio de Google Fotos. Estas herramientas nativas suelen incluir su propio depósito de reciclaje donde permanecen resguardadas las imágenes descartadas. Para revisar esta opción, se debe abrir la app de fotos del celular y buscar apartados denominados Papelera, Eliminados o Eliminados recientemente, cuya ubicación precisa varía según la marca y la versión del sistema operativo.

3. Recuperar fotos eliminadas en un iPhone

Los usuarios de la plataforma iOS disponen de un mecanismo sencillo dentro de la aplicación nativa Fotos para restablecer el contenido borrado. Al abrir la herramienta, se debe ingresar en la pestaña de utilidades y seleccionar el álbum denominado Eliminado. Para proteger la privacidad del dispositivo, el sistema suele requerir una autenticación de seguridad mediante Face ID o Touch ID.

4. Comprobar si existe una copia de seguridad

En caso de que el archivo ya no figure en las carpetas temporales de reciclaje, el siguiente paso consiste en verificar los servicios de almacenamiento asociados al celular. En los dispositivos Android, se debe ingresar a Google Fotos con la cuenta habitual para comprobar si las imágenes se habían sincronizado automáticamente antes de su eliminación. Por su parte, los usuarios de iPhone deben corroborar si la función de Fotos en iCloud se encontraba activa para recuperar los elementos respaldados en la nube.

5. Evitar aplicaciones que prometen recuperar todo

Recurrir a aplicaciones de terceros que garantizan restaurar cualquier archivo borrado no suele ser la alternativa más aconsejable, ya que muy pocas ofrecen resultados certeros. Gran parte de estos programas exigen permisos de acceso sumamente amplios sobre el sistema, solicitan suscripciones de pago para liberar funciones básicas o muestran archivos en caché que no corresponden a las fotografías originales.

Noticias relacionadas

Representa la mayor preventa digital que se recuerda en consolas.

Impactante: se supo la enorme cantidad de reservas que ya tiene el GTA 6 a días de su lanzamiento

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sale al mercado este jueves 5 de noviembre.

El regreso de un gigante del gaming: The Legend of Zelda: Ocarina of Time estrena su remake en Nintendo Switch 2

El nuevo sistema de inteligencia artificial en iOS.

La nueva Siri con IA llegó a la Argentina: para qué sirve y cuáles son los iPhone compatibles

Ante las consultas, la transformación digital desplazó a la crisis ambiental en la lista de amenazas globales.

Expertos en riesgos aseguran tener más temor por la IA que por el cambio climático

Para acceder a la función hay que tener instalada la última versión de WhatsApp compatible con el teléfono.

WhatsApp sorprende y ya permite programar mensajes: cómo se hace

Una falsa entrevista laboral y la descarga de un archivo dieron inicio al robo cripto más grande de la historia.

Ciberataque histórico a Binance: una falsa entrevista laboral y malware provocaron el robo de u$s6.300 millones

Rating Cero

Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

El reconocido conductor estará en la serie de Prime Video.

Marcelo Tinelli estrenará su nuevo programa: los mejores humoristas que lo acompañarán

Damián Betular es uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

"¿No escuchan?": el error de un participante de MasterChef que despertó el hartazgo de Damián Betular

La mayoría de sus colegas y seguidores desconocía su estado de salud.

Profundo dolor: murió una famosa comediante y actriz con la que todos reían

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

La emocionante despedida del actor a su excompañero.

El Turco Naim despidió a Daniel Bifulco con un conmovedor mensaje: "Sos y serás mi hermanito"

últimas noticias

De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.

Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ningún extra

Hace 21 minutos
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

Mientras sube el riesgo país, el dólar sigue estable en los $1.570

Hace 35 minutos
Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

Hace 35 minutos
WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.

WhatsApp prepara una función para programar mensajes y enviarlos en el momento elegido

Hace 45 minutos
Myriam Bregman en la Cámara de Diputados.

"La internacional en fuga": cómo reaccionó la política argentina a la renuncia de Santiago Peña

Hace 59 minutos