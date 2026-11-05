Impactante: se supo la enorme cantidad de reservas que ya tiene el GTA 6 a días de su lanzamiento

Rockstar Games apuesta a un estreno que va a reordenar el calendario del sector. A medida que se acerca la fecha, el ruido en redes aumenta.

El GTA 6 acumula 7,71 millones de reservas digitales antes de su estreno del 19 de noviembre , según una estimación de la firma Sensor Tower. La cifra corresponde a las copias reservadas en PS5 y Xbox Series X|S, y representa la mayor preventa digital que se recuerda en consolas.

Esas reservas generaron ingresos anticipados estimados en 751 millones de dólares. Este cálculo, por otro lado, aporta un panorama que permite saber el comportamiento y preferencia de los usuarios, ya que no todos los equipos tienen la misma proporción de requerimientos para jugarlo.

El reparto por consola muestra una amplia ventaja para Sony . PlayStation se lleva el 74% de las compras, con unos 5,74 millones de copias y 559 millones de dólares, frente a los 1,97 millones y 192 millones de Xbox Series X|S. De cada cuatro reservas, tres corresponden a una consola de PlayStation.

Con esta cifra, el título de Rockstar se acerca al récord absoluto de CD Projekt RED, que confirmó en diciembre de 2020 que Cyberpunk 2077 había vendido 8 millones de copias antes de su lanzamiento. Aquella marca incluía reservas y preventas en cinco plataformas, entre ellas PC, y a la nueva entrega le faltarían unas 290.000 reservas para superarla.

Rockstar confirmó que el archivo de precarga requerirá hasta 212 GB , dependiendo del dispositivo. "El archivo de precarga requerirá hasta 212 GB, dependiendo de tu dispositivo; por tanto, asegúrate de contar con espacio suficiente para comenzar la precarga lo antes posible", advirtió el estudio en una entrada de su blog.

La descarga anticipada en PlayStation 5 comenzará el martes 10 de noviembre a medianoche, según la hora local de cada zona horaria. En Xbox Series X|S, la precarga arrancará de forma global ese mismo día a las 12 a. m. GMT, de modo que los jugadores tendrán varios días para dejar todo listo.

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Con ese tamaño, el juego dejará el disco duro de la consola con muy poco espacio para otros títulos. Por eso conviene liberar almacenamiento con tiempo, ya que el tamaño y la propuesta ambiciosa de esta empresa necesitará de un rendimiento acorde al desarrollo que promete que tendrá la experiencia.

Las versiones en formato físico, con código en caja, deberían estar disponibles en los puntos de venta a partir del 12 de noviembre. Sin embargo, aunque se tenga el juego en casa una semana antes, habrá que esperar hasta el 19 para jugarlo. Ese mismo día también estará disponible un mapa completo de Leonida, y unos días después del estreno llegará el formato físico a tiendas especializadas.