Marcelo Tinelli estrenará su nuevo programa: los mejores humoristas que lo acompañarán

Una apuesta de entretenimiento se prepara para llegar a una plataforma de streaming con un despliegue de figuras.

Marcelo Tinelli encabezó la presentación oficial de la tercera edición de LOL: Last One Laughing Argentina , el formato de comedia que desembarcará en la pantalla de Prime Video el próximo 20 de noviembre. Durante el evento promocional, el conductor se mostró junto al elenco de comediantes que integrarán esta entrega, mientras la plataforma de streaming difundió los primeros adelantos audiovisuales de lo que será el renovado ciclo.

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El certamen volverá a poner a prueba la resistencia de 10 figuras del espectáculo que deberán convivir en una residencia a lo largo de seis horas seguidas. La dinámica del juego plantea un reto tan directo como complejo, en el que cada participante buscará hacer tentar a sus rivales sin caer en la tentación ni soltar una risa propia. Para esta temporada, el expresidente de San Lorenzo asumirá la conducción del experimento televisivo.

El elenco convocado para esta edición reúne a referentes del humor, las redes y la actuación local. Entre los nombres confirmados destacan Belén Francese , Martín “Campi” Campilongo , Dalia Gutmann , Darío Lopilato y Homero Pettinato , quienes desplegarán sus rutinas cómicas dentro del espacio de convivencia. La nómina completa promete un enfrentamiento constante de estilos para ver quién logra sostener la seriedad en las situaciones más extremas.

La nómina de participantes se completa con José María Listorti , Marti Benza , Mex Urtizberea , Mica Suárez y Sebastián Almada , conformando una mezcla entre humoristas de amplia trayectoria y nuevas figuras digitales. El participante que logre sortear las trampas de la risa hasta el último minuto obtendrá el trofeo del certamen y la suma de 20 mil dólares , la cual estará destinada a la entidad benéfica que represente cada famoso.

La propuesta audiovisual llegará a la pantalla chica mediante el servicio de streaming en más de 240 países y territorios, apostando por el talento nacional para cautivar a la audiencia global. Con la incorporación del histórico animador en el rol principal, el show busca consolidarse como una de las producciones más vistas de la temporada estival en la farándula argentina. El lanzamiento promete ser una de las grandes apuestas de entretenimiento del año.

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El reconocido conductor asumirá la conducción completa, velando por el cumplimiento de las normas e introduciendo dinámicas sorpresivas diseñadas para elevar la tensión entre los competidores. Su llegada aporta una impronta renovada al programa, sumando su oficio televisivo a un formato que exige destreza y capacidad de adaptación constante en cada emisión.

La propuesta vuelve a apoyarse en el aislamiento y en la convivencia extrema entre referentes del humor con estilos contrapuestos dentro de una misma casa. A lo largo de una jornada de seis horas, cada protagonista deberá desplegar sus mejores recursos cómicos para descolocar a sus rivales, manteniendo una seriedad absoluta ante los ataques ajenos.

La premisa del show invierte por completo la mecánica habitual del género humorístico tradicional. El formato es una adaptación de HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, el exitoso ciclo japonés concebido y liderado por Hitoshi Matsumoto, que cosechó repercusión global tras su lanzamiento.

La versión nacional del entretenimiento cuenta con la producción ejecutiva de Banijay Mexico & U.S. Hispanic y tiene a Marie Leguizamo como showrunner principal. Esta nueva temporada ratifica la apuesta de la plataforma digital por los contenidos locales generados en el país, consolidando una franquicia que ya cosechó antecedentes exitosos en la farándula argentina y en diversas pantallas del resto del mundo.