5 de noviembre de 2026 Inicio
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Contra quién jugará River los octavos de final del Torneo Clausura 2026

El Millonario derrotó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por la última fecha del campeonato, por lo que ya piensa en su rival en los playoffs.

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River se prepara para los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

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Gonzalo Montiel fue suspendido por tres partidos en River.
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El rival de River se definirá entre Lanús, Newell's, Defensa y Justicia y Vélez, que todavía deben jugar sus respectivos partidos por la última jornada del campeonato. Por lo pronto, el Millonario tiene muchas chances de finalizar en la cuarta posición, por lo que será local en la siguiente instancia mientras se espera la definición de la Liga Profesional sobre las fechas de los encuentros.

River derrotó a Aldosivi en Mar del Plata.

River derrotó a Aldosivi en Mar del Plata.

El equipo de Núñez volverá al Monumental después de su triunfo 1-0 sobre Racing por la fecha 14 del campeonato con un gol de Lautaro Rivero, con el que había llegado en buena forma al Superclásico contra Boca.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón ya que se quedó sin chances de finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, que otorgan un cupo para el máximo torneo continental.

Baja sensible en River: se desvinculó el histórico formador de las Inferiores

Después de un mes de haber anunciado su partida, se hizo oficial la desvinculación del histórico formador de las Inferiores de River, Gabriel Rodríguez, después de más de 25 años trabajando en el club.

“Estoy feliz por la decisión que tomé. Cumplí mi sueño en este gran club donde me inicié y hoy me retiro orgulloso del fútbol”, reconoció.

Rodríguez fue una figura importante en las categorías formativas del conjunto de Núñez donde supo proyectar una extensa carrera con tres etapas diferentes. En su último ciclo regresó de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, su salida no fue fueron por motivos deportivas, sino que algo más personal: el desgaste acumulado después de tantos años de trabajo diario.

La historia del formador como formador en el Millonario comenzó en 1981 y desde entonces, comenzó un camino marcado entre otras cosas, por haber sido el descubridor del Muñeco, Hernán Crespo, Javier Saviola, Pablo Aimar, Andrés D’Alessandro, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Franco Mastantuono, entre otros.

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