Contra quién jugará River los octavos de final del Torneo Clausura 2026 El Millonario derrotó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por la última fecha del campeonato, por lo que ya piensa en su rival en los playoffs. Por Agregar C5N en









River se prepara para los octavos de final del Torneo Clausura 2026. X (@LigaAFA)

River derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, en el marco de la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. De esta manera, finalizó su participación en la fase regular del campeonato y ahora se preparará para los octavos de final, en el marco de los playoffs.

El rival de River se definirá entre Lanús, Newell's, Defensa y Justicia y Vélez, que todavía deben jugar sus respectivos partidos por la última jornada del campeonato. Por lo pronto, el Millonario tiene muchas chances de finalizar en la cuarta posición, por lo que será local en la siguiente instancia mientras se espera la definición de la Liga Profesional sobre las fechas de los encuentros.

River derrotó a Aldosivi en Mar del Plata. X (@RiverPlate) El equipo de Núñez volverá al Monumental después de su triunfo 1-0 sobre Racing por la fecha 14 del campeonato con un gol de Lautaro Rivero, con el que había llegado en buena forma al Superclásico contra Boca.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón ya que se quedó sin chances de finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, que otorgan un cupo para el máximo torneo continental.

Baja sensible en River: se desvinculó el histórico formador de las Inferiores Después de un mes de haber anunciado su partida, se hizo oficial la desvinculación del histórico formador de las Inferiores de River, Gabriel Rodríguez, después de más de 25 años trabajando en el club.