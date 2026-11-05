5 de noviembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de noviembre

El oficial minorista opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en una semana marcada por las reacciones al triunfo demócrata en los comicios de medio término en Estados Unidos.

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El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

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La entidad monetaria volvió a comprar dólares en este mes.
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El dólar en el mundo registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó este miércoles de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

Este jueves, tras la primera reacción de los mercados a las elecciones de medio término en EEUU, se esperan datos claves por parte del INDEC. Volverá a publicar sobre el Índice de Producción Industrial pesquero (IPI) de septiembre, también se espera que el BCRA de a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a octubre, y se difundirá el Informe de Inversión Extranjera Directa del segundo trimestre del 2026.

El dólar oficial cerró octubre al alza.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.546.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.714,38, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.582,91.

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