4 de noviembre de 2026 Inicio
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La nueva Siri con IA llegó a la Argentina: para qué sirve y cuáles son los iPhone compatibles

La actualización iOS 27.2 permite mantener conversaciones naturales, interpretar información personal y realizar tareas desde distintas aplicaciones.

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El nuevo sistema de inteligencia artificial en iOS.

El nuevo sistema de inteligencia artificial en iOS.

Apple lanzó en Argentina su nueva Siri AI, un sistema de inteligencia artificial que renueva el asistente virtual en los dispositivos y permite mantener conversaciones naturales, interpretar información personal y realizar tareas en distintas aplicaciones del iPhone. La actualización iOS 27.2 incorpora estas funciones en español.

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La nueva herramienta, disponible desde el 26 de octubre pasado, representa uno de los mayores cambios de Siri desde su lanzamiento en 2011. Sin embargo, no todos los iPhone son compatibles: las funciones avanzadas requieren dispositivos con Apple Intelligence.

Qué cambia con la nueva Siri de Apple

La principal novedad de Siri AI es su capacidad para comprender conversaciones y reconocer el contexto personal. El asistente puede relacionar información de mensajes, correos electrónicos y fotografías para responder consultas, encontrar datos y resolver tareas sin depender de comandos específicos.

Por ejemplo, el usuario puede preguntarle a qué hora tiene una reunión mencionada en un mensaje o solicitar que encuentre una fotografía determinada. Además, Siri puede interpretar el contenido visible en pantalla, reconocer información de una invitación y ayudar a organizar eventos en el calendario.

iPhone Duo posee esta nueva herramienta de IA.

iPhone Duo posee esta nueva herramienta de IA.

La inteligencia artificial de Apple también permite redactar correos electrónicos desde cero, modificar textos, editar fotografías y compartir imágenes. A través de la Cámara, incorpora herramientas de inteligencia visual para identificar objetos, consultar información nutricional o ayudar a dividir una cuenta.

En materia de privacidad, Apple asegura que combina procesamiento dentro del dispositivo con servidores privados para las solicitudes más complejas. La compañía también confirmó que algunas funciones tendrán límites diarios de uso y anticipó que el acceso ampliado será pago en el futuro.

Los iPhone que ya pueden utilizar Siri AI

La nueva Siri con inteligencia artificial está disponible para los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, toda la familia iPhone 16, incluido el 16e, y los modelos posteriores compatibles con Apple Intelligence. La actualización permite utilizar el asistente en español desde Argentina.

Entre los dispositivos más recientes compatibles aparecen la familia iPhone 17, el iPhone Air, los iPhone 18 y el iPhone Duo, el plegable de Apple. En cambio, los iPhone 15 y 15 Plus, iPhone 14, iPhone 13 y modelos anteriores quedan excluidos de las funciones avanzadas por sus limitaciones de hardware.

iPhone 18 también posee acceso a Siri AI.

iPhone 18 también posee acceso a Siri AI.

Para instalar la actualización, los usuarios deben ingresar a Configuración > General > Actualización de software y descargar iOS 27.2 cuando aparezca disponible. También deben activar Apple Intelligence y configurar tanto el idioma del dispositivo como el de Siri en una lengua compatible, como el español.

Aunque la actualización es gratuita, Siri AI continúa disponible en versión beta y algunas funciones pueden variar según el país, el idioma y el dispositivo. Apple también advierte que ciertas herramientas basadas en servidores tendrán límites de consultas, mientras prepara alternativas pagas para ampliar su utilización.

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