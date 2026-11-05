5 de noviembre de 2026 Inicio
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Monseñor Colombo, sobre la visita de León XIV: "Es un camino de encuentro y diálogo para los argentinos"

La Conferencia Episcopal Argentina brindó una conferencia de prensa para ultimar detalles, antes del arribo del Sumo Pontífice el domingo.

María Laura Salvatierra
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María Laura Salvatierra
Conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.

Conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.

El papa León XIV visita Argentina el próximo fin de semana, ante su inminente arribo desde la Conferencia Episcopal Argentina realizaron una conferencia de prensa para ultimar detalles y hablar sobre el significado de su presencia, integrando las distintas actividades previstas en cada sede en el marco de este gran acontecimiento para la Iglesia.

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León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, un viaje largo y exigente que se produce tras una operación para extirparle un tumor pulmonar. En el que será el sexto viaje internacional de su pontificado, y pronunciará 36 discursos, todos en español, el idioma que también utilizará en sus encuentros.

La conferencia estuvo presidida por el monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina quienes remarcaron que "la visita del Santo Padre nos invita a salir al encuentro del hermano, esperamos contar con su valiosa presencia para hacer llegar este mensaje de paz a cada rincón de nuestra patria".

En esa línea remarcaron que este viaje del Santo Padre permiten mostrar distintas dimensiones de la labor pastoral de la Iglesia en cada país y fortalecer el vínculo con las comunidades locales. En ese sentido, destacaron que "en los tres casos las visitas van presentando distintas facetas de la acción pastoral de la Iglesia en relación con los países" y facilitan el contacto del Pontífice con "las iglesias locales, obispos y la sociedad civil y distintas necesidades". Entre los gestos más significativos, mencionaron la visita del Papa al Cottolengo, que, según señalaron, "expresa la vitalidad de la caridad cristiana".

En esa línea, Colombo aseguró que "la visita de León XIV viene a movilizar" a los argentinos. Durante su segundo día el Papa vivistará a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole. A lo que el monseñor aseguró que este encuentro es "muy importante porque es un tema que preocupa a las familias y a la sociedad".

La agenda del Papa en Argentina: lunes 9 de noviembre

La segunda jornada comenzará a las 9:15 con una visita a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

La agenda del Papa en Argentina: martes 10 de noviembre

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del Papa en Argentina: miércoles 11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

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