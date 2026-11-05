En medio del escándalo financiero, renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay "Ningún cargo puede estar por encima del país", expresó el mandatario, quien afrontaba un juicio político en simultáneo en el Congreso por la crisis que se desató tras la suspensión de operaciones de Ueno Bank. "La historia se encargará de juzgar los acontecimientos que hoy nos toca vivir", sostuvo. Por Agregar C5N en









"Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", dijo Peña.

En un mensaje emitido en cadena nacional, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo. La decisión se produce en el marco de un escándalo financiero que atraviesa el país, generando un fuerte impacto político e institucional.

“En uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay y la convicción de que nuestra República debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Hoy nos toca la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas", expresó Peña.

En ese sentido, enfatizó que su dimisión se realiza con “absoluto respeto a nuestra Constitución nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación”, añadiendo que ningún cargo está por encima del bienestar del país. Asimismo, aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a la ciudadanía en caso de haber fallado y aclaró que "jamás fue su intención defraudar la confianza depositada en su gestión", sosteniendo que cada día asumió la responsabilidad con el firme propósito de trabajar por el desarrollo nacional.

AHORA | Santiago Peña, presidente de Paraguay: "Decidí presentar mi renuncia"



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/e3pjmO8kuN — C5N (@C5N) November 5, 2026 Por otro lado, Peña subrayó que su máxima prioridad en este escenario es la tranquilidad de los ciudadanos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero, señalando que detrás de cada depósito existen años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. En ese sentido, expresó su deseo fundamental de que se garantice la devolución de dichos recursos, pidiendo que el fondo de garantías y depósitos cumpla cabalmente con su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

En el tramo final de su discurso, el mandatario apeló a la resiliencia histórica de la nación para transmitir tranquilidad a la ciudadanía frente a la coyuntura que atraviesa el país: “Somos un país que ha pasado momentos muy difíciles y que siempre ha sabido levantarse. Confío en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Hoy debemos demostrar una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que el Paraguay está por encima de nuestras diferencias.”

Escándalo Ueno Bank: la presión opositora que condujo a la renuncia de Santiago Peña Paraguay atraviesa una dramática jornada política, en medio del escándalo por Ueno Bank, que dejó a millones de ciudadanos sin poder disponer de sus fondos y llevó a multitudinarias marchas en las calles. Mientras los líderes opositores llevaban a cabo una sesión en la Cámara de Diputados donde trataban el pedido de juicio político, el presidente Santiago Peña publicó un video donde anunció la renuncia a su cargo. Horacio Cartés, expresidente paraguayo y líder del partido Colorado, había anunciado que acompañaba el pedido de destitución del mandatario. "La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige", publicó en su cuenta de X, junto a un comunicado oficial. Paraguay, en su propio "corralito" ABC Paraguay Por su parte, el senador Basilio Núñez expuso que "como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados". En este marco, reclamaba que "la renuncia del presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda".