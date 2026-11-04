Javier Milei expone en la 30ª Cumbre Iberoamericana y vuelve a reunirse con Isabel Díaz Ayuso Tras faltar a la ceremonia de inauguración, el Presidente participa este jueves de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado, a la que también acude el líder del Gobierno español, Pedro Sánchez. En ese marco mantendrá un nuevo encuentro oficial con la titular de la Comunidad de Madrid, con quien se reunió hace apenas dos semanas. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto a Díaz Ayuso. Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei participa este jueves en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado de la XXX Cumbre Iberoamericana en España y mantendrá un nuevo encuentro oficial con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien se reunió hace apenas dos semanas.

La actividad multilateral tiene lugar desde las 5 de la mañana (hora argentina) en la Galería de las Colecciones Reales. Allí, el mandatario expondrá ante los demás líderes internacionales que asisten al foro regional en la capital española.

Tras su intervención en el pleno, el jefe de Estado concretará a las 13.30, hora local, su reunión presencial con Díaz Ayuso. A diferencia de la agenda difundida por el mandatario argentino, en la de la presidenta madrileña no figura su encuentro con Milei, según informó la agencia EFE.

Una vez concluida esta agenda oficial, la comitiva presidencial abordará el vuelo ARG-01 a las 17 horas para iniciar el retorno al país. El trayecto contempla una escala técnica en las Islas Canarias y el aterrizaje en territorio argentino será el viernes a primera hora.

Milei había visitado España entre el 19 y el 21 de octubre pasado. En esa oportunidad no pudo concretar un encuentro con Abascal, quien se encontraba en una gira de campaña electoral, algo que sí pudo hacer en este viaje.

Javier Milei se reunió con Santiago Abascal En la jornada previa a la cumbre, Milei optó por ausentarse de la inauguración oficial del evento y de la tradicional foto de familia. En lugar de asistir al Teatro Real junto al rey Felipe VI, el Presidente priorizó un encuentro con el titular del partido Vox. El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal. pic.twitter.com/Upyzyks6n4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 4, 2026 La reunión nocturna con Santiago Abascal tuvo un claro tinte político de cara a las elecciones españolas anticipadas del 29 de noviembre. El dirigente conservador enfrentará en los comicios al actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La breve estadía del presidente argentino en Europa transcurre sin reuniones con representantes del oficialismo local. La agenda oficial descartó encuentros institucionales bilaterales con el monarca Felipe VI o con miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).