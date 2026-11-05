River no puede con Aldosivi en un partido incómodo: empatan 0-0 por la última fecha del Torneo Clausura 2026

River empata 0-0 con Aldosivi en el estadio José María Minella en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, después de la derrota contra Boca por el Superclásico. El Millonario, ya clasificado a los playoffs, busca el triunfo para asegurarse la localía en los octavos de final, mientras que el Tiburón, ya descendido a la Primera Nacional, pretende despedirse de la máxima categoría con una victoria.
El Millonario tuvo su primera chance a pocos minutos de iniciado el partido a través de un remate del delantero Ángel Correa, que no inquietó al arquero Lucas Acosta ya que salió desviado. Luego, el conjunto de Núñez logró imponer sus condiciones con las intervenciones del mediocampista Thiago Almada, quien es el principal eje del equipo como lo es habitual.
En este marco, el mediocampista Tomás Galván se filtró en el área del equipo local luego de un desborde por la derecha del lateral derecho uruguayo Giovanni González, quien reemplaza a Gonzalo Montiel por su expulsión en el Superclásico contra Boca, pero su disparo salió por arriba del travesaño. Se trató de la situación más nítida de River en lo que va del encuentro.
En tanto, luego el Millonario volvió a buscar con un violento remate de Lucas Beltrán bloqueado por Acosta, quien es la figura de Aldosivi a pesar de que intervino en pocas ocasiones. También Almada tuvo dos situaciones de tiro libre: la primera no llevó peligro al arco del Tiburón, mientras que el segundo reventó el travesaño.
Por su parte, el Tiburón busca contraatacar rápidamente con las apariciones de Lucas Castro, uno de sus principales jugadores, después de recuperar la pelota. Sin embargo, no inquietó a Santiago Beltrán y sus avances se diluyen debido a que Andrés Vombergar, el centrodelantero, permanece aislado de sus compañeros.
El entrenador de River, Leonardo Ponzio, dispuso que Lautaro Rivero reemplace a Lucas Martínez Quarta en la zaga central, el uruguayo Giovanni González a Gonzalo Montiel en el lateral derecho tras las expulsiones en el Superclásico contra Boca en la Bombonera y que Esteban Espíndola debute en reemplazo de Lucas Silva en el mediocampo.
Leonardo Ponzio, DT de River.
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En tanto, el DT del Tiburón, Javier Sanguinetti, resolvió que Rodrigo González juegue por Santiago Moya, Nicolás Zalazar por Néstor Breitenbruch y Mateo Vales por Braian Cufré en la defensa, además de que Juan Dadín se desempeñe por Agustín Palavecino en la mitad de la cancha luego de la derrota 2-1 contra Racing en Avellaneda que la condenó al descenso.
El partido se lleva adelante con hinchas del equipo de Núñez en el estadio, debido a que se vendieron alrededor de 10.000 entradas. El encuentro es importante para el Millonario debido a que definirá su rival en los octavos de final del Clausura, aunque el equipo que enfrentará se conocerá este sábado.
Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
- River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Esteban Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.