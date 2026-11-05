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"¿No escuchan?": el error de un participante de MasterChef que despertó el hartazgo de Damián Betular

El pastelero y jurado perdió la paciencia tras descubrir una equivocación de un integrante del reality, que también cometieron otros participantes.

Damián Betular es uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

Damián Betular es uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

El cocinero y pastelero Damián Betular protagonizó un momento de tensión en MasterChef Celebrity 2026 cuando descubrió un error de Sebastián Presta durante una prueba dedicada a los sabores del norte argentino. El jurado no ocultó su fastidio ante una equivocación que también cometieron otros participantes.

diego ramos fue eliminado de masterchef celebrity 2026
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Diego Ramos fue eliminado de MasterChef Celebrity 2026

El conflicto comenzó cuando el jurado Betular se acercó a la estación del humorista y advirtió que había agregado agua a la preparación del solomillo, pese a que la receta no incluía ese ingrediente. “Pero no lleva agua”, le señaló inmediatamente.

La situación empeoró cuando el reconocido pastelero comprobó que la confusión se había extendido entre varios famosos. Para aclarar las proporciones indicadas, Betular insistió con firmeza: “Era un balde por una clara. No lleva agua”.

Visiblemente molesto por la falta de atención a las instrucciones, el integrante del jurado lanzó una pregunta contundente frente a los concursantes: “¿No nos escuchan?”. Su reacción dejó en evidencia el malestar que provocaron los errores durante la exigente prueba.

Tras el reto, Sebastián Presta debió intentar corregir su preparación mientras avanzaba el cronómetro de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe. El episodio volvió a poner el foco en la importancia de respetar las consignas para evitar complicaciones frente al jurado.

Sebastián Presta.

Sebastián Presta.

Quién fue el último eliminado de MasterChef

El último participante eliminado de MasterChef Celebrity 2026 fue Diego Ramos, quien abandonó la competencia después de una exigente gala dedicada a la preparación de ñoquis. El actor no consiguió convencer al jurado con su plato y terminó despidiéndose del reality.

Durante la definición, Diego Ramos quedó entre los participantes más comprometidos junto a Grego Rossello y Hernán “Mala Fama” Coronel. Los tres recibieron devoluciones del jurado antes de conocerse quién debía abandonar las cocinas de Telefe.

Uno de los principales problemas del plato de Ramos estuvo en la salsa de champiñones y queso azul que acompañaba sus ñoquis. Durante la evaluación, el jurado observó que la preparación “quedó un poco cortada”, un defecto que perjudicó el resultado final.

Finalmente, Maru Botana fue la encargada de comunicar la eliminación del actor. Emocionado por su experiencia en MasterChef Celebrity, Diego Ramos destacó el vínculo que había construido con los demás famosos: “Ellos no son competidores, son compañeros”.

La despedida generó emoción entre los participantes, mientras Damián Betular alentó al actor a seguir practicando ante la posibilidad de un futuro repechaje. Así, Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de la temporada, aunque quedó abierta la expectativa de un eventual regreso.

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