El regreso de un gigante del gaming: The Legend of Zelda: Ocarina of Time estrena su remake en Nintendo Switch 2 A 28 años del lanzamiento del clásico de Nintendo 64, la legendaria aventura de Link fue reconstruida con gráficos de última generación, doblaje al español y un renovado sistema de control. Todos los detalles del esperado videojuego y su precio oficial en Argentina. Por Agregar C5N en









The Legend of Zelda: Ocarina of Time sale al mercado este jueves 5 de noviembre.

La industria de los videojuegos vive una jornada histórica con el estreno oficial de la remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, disponible exclusivamente para la consola Nintendo Switch 2, que llega este jueves 5 de noviembre. Considerado por la crítica y los fanáticos como uno de los títulos más influyentes de todos los tiempos, el videojuego originalmente publicado en 1998 regresa en el marco de las celebraciones por los 40 años de la franquicia. En la eShop oficial de Argentina, la versión digital del título ya se encuentra disponible a un precio de $90.999.

Esta nueva versión representa una reconstrucción completa del material original, ofreciendo una dirección artística renovada y paisajes de alto impacto visual que aprovechan la potencia del nuevo hardware. A diferencia del juego original que corría a 20 cuadros por segundo, la entrega alcanza los 60 fps estables tanto en modo televisor como en formato portátil. Además, el apartado sonoro fue reeditado con arreglos orquestales e incluye, por primera vez en esta aventura, doblaje de voces al español.

The ocarina is the key to your adventure—its songs can change Hyrule and guide you toward a new destiny. Use it, along with a variety of other items, to journey across time and restore balance to the kingdom in The Legend of #Zelda: #OcarinaOfTime, coming to Nintendo Switch 2 on… pic.twitter.com/gKTMjrGIa0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 30, 2026 Entre las principales modificaciones jugables, los desarrolladores añadieron un botón dedicado para el salto manual, la posibilidad de correr y un control de cámara libre con el stick derecho que moderniza la exploración de Hyrule. La gestión del inventario se agilizó mediante un menú de selección rápida horizontal que evita las interrupciones constantes. Por su parte, Navi, la recordada hada guía, adopta un rol mucho menos intrusivo y muestra sus avisos de forma silenciosa en pantalla sin frenar la acción.

La ocarina mantiene su función central para modificar el paso del tiempo, resolver acertijos y habilitar el viaje rápido entre regiones. Sin embargo, la remake introduce novedosas formas de interacción: además de los botones de la consola, los usuarios pueden tararear o silbar las melodías en el micrófono integrado de la Switch 2 o interactuar mediante una ocarina real. La propuesta se complementa con la integración de la función ZELDA NOTES desde la aplicación móvil para consultar partituras y estadísticas del juego.

El título suma espacios inéditos como el Coliseo de los Monstruos, un entorno especial donde se pueden revisar las esculturas de los enemigos vencidos y repetir los combates contra los jefes finales. La historia principal ofrece una duración estimada de entre 25 y 30 horas, pudiendo extenderse a más de 35 horas para quienes busquen completar el juego al 100%. Sin alterar la trama original ni la esencia de sus icónicas mazmorras, este lanzamiento busca acercar una obra maestra a las nuevas generaciones de jugadores.

Nintendo trae a una de sus más grandes obras a la actualidad.