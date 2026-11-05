Profundo dolor: murió una famosa comediante y actriz con la que todos reían

Su partida cierra un capítulo importante de la comedia en la televisión. Los personajes que interpretó quedarán en la memoria de varias generaciones de espectadores.

La mexicana María Alicia Delgado murió el miércoles a los 77 años. Televisa Espectáculos confirmó la noticia a través de sus redes oficiales con un mensaje de despedida. "Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado", expresó la señal.

La Asociación Nacional de Intérpretes también comunicó el fallecimiento mediante un comunicado oficial. "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia, María Alicia Delgado", señalaron. Ninguna de las dos instituciones dieron a conocer en sus textos los motivos de la muerte.

Según contó Yodi Marcos, una de sus amigas, a Delgado le detectaron cáncer de páncreas y permaneció internada durante las últimas tres semanas. La actriz eligió atravesar la enfermedad en privado, por lo que la mayoría de sus colegas y seguidores desconocía su estado de salud. Su amigo Carlos Bonavides agregó que el diagnóstico había llegado hacía unos dos años, cuando el cuadro aún era tratable, pero que ella decidió no realizar los procedimientos que le indicaron los especialistas.

El motivo fue su hijo Rafael, de 28 años, que perdió la audición por complicaciones de una cirugía cardíaca en su infancia y estaba terminando la carrera de Diseño Gráfico. Delgado siguió trabajando para costear la universidad y los aparatos auditivos que él necesitaba. Sus restos son velados en la Ciudad de México, y colegas y seguidores la recuerdan en redes sociales por su aporte al humor familiar.

María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey y se desempeñó como actriz, comediante y locutora. Su carrera en la televisión mexicana se extendió por más de cuatro décadas sin interrupciones. Debutó oficialmente en 1984 dentro de la programación infantil, con participaciones en proyectos como El tesoro del saber y Odisea Burbujas.

En 1988 su trayectoria giró hacia la comedia, cuando se sumó al elenco de ¡Anabel! y dio vida a Yadhira Davilillo. Ese personaje consolidó su presencia en la pantalla chica y le abrió las puertas a otros espacios de humor. Durante los años noventa formó una dupla exitosa con Eugenio Derbez en Derbez en cuando, donde interpretó a "Alz", una mujer de la tercera edad con problemas de memoria que protagonizaba la sección Alz & Heimer.

Redes sociales

Bajo la dirección de Jorge Ortiz de Pinedo, participó en Cero en conducta y en Humor es... los Comediantes, donde encarnó a "La Abuela". También formó parte de programas como La casa de la risa y puso su voz en la película animada Un gallo con huevos. En su comunicado, la Asociación Nacional de Intérpretes la recordó como una actriz presente en exitosas producciones como Derbez en acuñado, Está libre y la novela Monteverde.

En el terreno del melodrama apareció en novelas como El diario de Daniela, Serafín, Amorcito corazón, De que te quiero, te quiero y Enamorándome de Ramón. Su última telenovela fue Monteverde, junto a África Zavala y Gabriel Soto, y tuvo además una aparición especial en Sabor a Ti, de Lucero Suárez.

Su versatilidad le permitió mantenerse activa hasta los últimos años, con participaciones en series cómicas como ¿Tú crees?. En 2025 comentó a los medios que no podía dejar de trabajar porque su hijo necesitaba apoyo económico, aunque en ese momento no mencionó ningún padecimiento propio.