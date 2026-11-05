5 de noviembre de 2026 Inicio
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WhatsApp prepara una función para programar mensajes y enviarlos en el momento elegido

La aplicación de Meta comenzó a implementar una herramienta que permite establecer la fecha y el horario de envío de mensajes sin recurrir a aplicaciones externas. La novedad está disponible en las versiones beta para Android y iPhone.

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WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.

WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.

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WhatsApp, la a aplicación de Meta, comenzó a implementar una herramienta que permite establecer la fecha y el horario de envío de mensajes sin recurrir a aplicaciones externas. La novedad está disponible en las versiones beta para Android y iPhone e incluye otras mejoras para facilitar la gestión de las conversaciones.

De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.
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WhatsApp avanza así con una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y un horario determinados. La herramienta permite dejar preparado un texto para que llegue a su destinatario sin necesidad de intervenir nuevamente ni mantener el teléfono encendido.

La novedad representa un cambio en el funcionamiento habitual de la plataforma, que hasta ahora no contaba con una opción nativa para organizar envíos diferidos. Quienes necesitaban utilizar esta alternativa debían recurrir a aplicaciones de terceros o herramientas de automatización, que en algunos casos exigían permisos adicionales y determinadas condiciones para funcionar.

La nueva característica está siendo habilitada de manera gradual entre los participantes de los programas beta de WhatsApp. Por el momento, Meta no confirmó una fecha para su incorporación definitiva a la versión estable de la aplicación.

Cómo funciona la programación de mensajes en WhatsApp

El procedimiento para utilizar esta herramienta se realiza directamente desde cualquier conversación. Una vez escrito el mensaje, el usuario debe mantener presionado durante aproximadamente un segundo el botón verde de envío. En lugar de transmitirlo inmediatamente, la aplicación despliega una ventana que permite seleccionar el día y la hora en que deberá llegar al destinatario.

El sistema ofrece un margen de programación que comienza a partir de los 10 minutos posteriores al momento de configurar el envío y se extiende hasta un máximo de 14 días. Antes de confirmar la operación, se puede revisar la fecha elegida y modificarla si fuera necesario.

Una vez establecido el horario, WhatsApp incorpora una tarjeta privada en la conversación para identificar el mensaje pendiente. Desde la sección de información del chat también es posible consultar los envíos programados, modificar su planificación o cancelarlos antes de que sean enviados.

Una de las particularidades de esta función es que el procesamiento se realiza desde los servidores de Meta. Esto significa que el envío no depende de que el teléfono permanezca conectado a Internet o encendido en el momento previsto. Incluso si el dispositivo se queda sin batería o pierde la señal, el mensaje debería llegar en el horario establecido.

La herramienta permite programar textos, enlaces y determinados contenidos multimedia, como fotografías y videos. En esta etapa de prueba, sin embargo, no contempla el envío diferido de notas de voz y limita a un archivo por cada programación.

En las conversaciones grupales también existe una condición particular: el sistema toma como referencia a los integrantes que forman parte del grupo cuando se configura el envío. Por lo tanto, quienes se incorporen posteriormente no recibirán ese mensaje programado.

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