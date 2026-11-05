Conmoción por Daniel Bifulco: su cuerpo sigue en la morgue y su familia no puede avanzar con el velatorio

A dos días de su muerte, un inesperado problema administrativo impide la entrega de sus restos. La desesperada búsqueda de un documento clave para destrabar la situación.

La inesperada muerte de Daniel Bifulco causó una gran conmoción en el mundo del espectáculo. Sin embargo, a dos días de conocerse la triste noticia, su familia todavía no pudo avanzar con los preparativos para darle el último adiós.

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De acuerdo con la información que trascendió, un inconveniente administrativo mantiene demorada la entrega de sus restos, por lo que el cuerpo del artista continúa en la morgue mientras sus familiares intentan recuperar su Documento Nacional de Identidad (DNI), indispensable para completar los trámites correspondientes.

Según se supo, el documento del actor habría quedado en una inmobiliaria de Mar del Plata, ciudad en la que Daniel desarrollaba gran parte de su actividad laboral y artística. Esta situación impide que sus seres queridos puedan avanzar con la despedida.

De acuerdo con lo publicado por Teleshow , Roberto Peña , histórico compañero de Bifulco en Los Jaimitos, decidió intervenir para ayudar a la familia y comenzó a realizar distintas averiguaciones para recuperar el documento. Con el objetivo de agilizar la búsqueda y gestionar su traslado a Buenos Aires, el humorista también habría recurrido a integrantes de su equipo teatral, con quienes trabaja para resolver el inconveniente.

La principal preocupación de la familia es conseguir algún documento que permita confirmar la identidad del actor para poder retirar su cuerpo y organizar la despedida. Mientras intentan recuperar el DNI, también evalúan presentar una licencia de conducir o una partida de nacimiento para agilizar los trámites.

Roberto Peña y Daniel Bifulco.

De qué murió Daniel Bifulco

Daniel Bifulco murió a los 56 años y fue encontrado sin vida el miércoles en su vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza. Las primeras informaciones apuntaron a un posible problema cardíaco.

Su amigo Alfredo Silva contó a TN Show cómo se conoció la tragedia: “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza”. Además, indicó que inicialmente el fallecimiento figuraba como un paro cardíaco.

Según el parte policial, el hermano del actor llamó al 911 para informar que estaba inconsciente. Efectivos policiales acudieron al domicilio y solicitaron una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron su muerte. El cuerpo no presentaba signos de violencia.

Daniel Bifulco tenía 56 años.

Este jueves 5 de noviembre, trascendió que Rodrigo Vagoneta, compañero de Bifulco en Los Jaimitos, confirmó que el humorista falleció de un infarto. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron resultados médicos oficiales que establezcan definitivamente la causa.

La Justicia inició actuaciones por averiguación de causal de muerte, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36. Mientras avanzan las pericias, sus compañeros lo recuerdan por su trayectoria en VideoMatch y su capacidad para hacer reír.