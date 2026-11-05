Se supo cuál fue la única canción de Lali Espósito que sonó en su casamiento con Pedro Rosemblat

Una familiar confesó el tema de su hermana que sonó durante la boda y contó detalles inéditos de la celebración.

La boda de la cantante Lali Espósito y el conductor Pedro Rosemblat sigue dando que hablar. En las últimas horas, trascendieron nuevos detalles sobre la celebración íntima en San Telmo , luego de que Ana “Anita” Espósito , hermana de la cantante, revelara cómo fue la musicalización de la fiesta.

No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

Durante su participación en un programa de streaming, Anita Espósito contó que la música estuvo a cargo de Ale Sergi , líder de Miranda! . “La música la pasó Ale Sergi. Tope de gama” , aseguró, al destacar la elección de los recién casados para ambientar la celebración.

Al ser consultada sobre qué canciones de su hermana se escucharon durante el festejo, Anita sorprendió con una revelación: “En un momento creo que sonó Bailar o morir” . Así, identificó a Bailar o morir como el único tema de Lali Espósito que recordó haber escuchado en la boda.

La hermana de la artista también aclaró que no hubo actuaciones musicales en vivo durante el casamiento. “No tocó ninguna banda. Solo estuvo Ale con vinilos” , explicó, y confirmó que Ale Sergi fue el encargado de seleccionar la música que acompañó la fiesta.

Además, Anita destacó la organización y el servicio gastronómico del evento. “La comida de pu... madre. Riquísimo todo. El chupi también” , expresó. Entre bromas, incluso respondió cómo habían logrado evitar a la prensa: “Voy a contar que Lali y Pedro entraron en la torta” .

Ale Sergi de Miranda! tocó en la boda de Lali Espósito.

El reclamo de Pedro Rosemblat a los invitados de su casamiento con Lali Espósito

Pedro Rosemblat sorprendió al revelar en Industria Nacional, su programa de streaming en Gelatina, que varios invitados se habían llevado cámaras digitales utilizadas durante su casamiento con Lali Espósito. “Había 30 cámaras y faltaban cuatro”, denunció el conductor.

El periodista explicó que habían decidido guardar los celulares para que todos disfrutaran de la fiesta y utilizaran cámaras proporcionadas por la organización. “Estaba todo el mundo conversando, bailando”, destacó. Sin embargo, algunos dispositivos no fueron devueltos pese a tener la indicación “Devolver a los organizadores”.

Dos de los involucrados fueron Marcos Aramburu y Lía Copello, compañeros del programa. “Toco en mi pantalón lo que yo pensaba que era mi celular y era una cámara”, reconoció Aramburu. Por su parte, Copello aseguró: “Fue sin querer”, mientras Rosemblat admitió que se había tratado de un descuido.

El conductor también relató que había desaparecido un tocado de gemas de Lali Espósito, utilizado durante la boda. Al revisar un video, descubrieron que Ian Ayesa, productor del programa, se había retirado con el accesorio puesto. El invitado explicó que lo había encontrado y avisado por mensaje: “Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza”.

Finalmente, Ian Ayesa devolvió el accesorio en vivo, mientras que Rosemblat reconoció que las cámaras habían sido retiradas por error. “Fue descuido. Uno no se da cuenta”, sostuvo. Aunque se identificó a dos de los invitados que se llevaron los dispositivos, todavía faltaba esclarecer qué había ocurrido con las otras dos cámaras.