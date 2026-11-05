Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

El cantante cordobés Luck Ra volvió a quedar en el centro de la polémica por su separación de la artista de RKT, La Joaqui . Durante la emisión del miércoles 4 de noviembre de MasterChef Celebrity , por Telefe , el cantante sorprendió con una contundente frase frente a la conductora Wanda Nara que reavivó el escándalo sentimental.

Todo comenzó cuando la conductora habló sobre los códigos de amistad y las exparejas. Ante su reflexión, Luck Ra lanzó una picante respuesta: “Ay, ojalá pensaran igual” , una declaración que rápidamente fue vinculada con La Joaqui y Tiago PZK .

La frase del músico cordobés fue interpretada como una indirecta hacia su expareja, quien inició una relación con Tiago PZK, artista con el que Luck Ra mantenía una estrecha amistad. Sin embargo, el cantante no mencionó directamente a ninguno de los dos durante el programa.

Cabe recordar que Luck Ra y La Joaqui anunciaron su separación el 29 de julio de 2026, después de casi dos años juntos. Posteriormente, el cantante reconoció su malestar por el romance de su ex con Tiago PZK y recordó sobre su vínculo con el músico: “Te puedo asegurar que fuimos muy amigos” .

Por su parte, La Joaqui negó las versiones de infidelidad y aseguró que la relación había terminado a principios de julio, mientras que su primera cita posterior fue el 2 de septiembre. Ahora, la intervención de Luck Ra en MasterChef Celebrity volvió a instalar la polémica entre los referentes de la música argentina.

Wanda Nara y Luck Ra en Masterchef.

La advertencia de Wanda Nara a Luck Ra

Durante la participación de Luck Ra en MasterChef Celebrity, Wanda Nara protagonizó un intercambio cargado de humor y comentarios filosos. La conductora comenzó con una inesperada propuesta al cantante: “Luck Ra, dame un besito”, aunque inmediatamente aclaró que se refería a un muñeco de burro.

“Al único que puedo besar es a este animal”, agregó Wanda Nara, mientras estaba sentada sobre el muñeco. Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando la presentadora hizo referencia a La Joaqui y dejó en claro su postura sobre las relaciones con las exparejas de sus amigas.

“Yo con los ex de mis amigas ni cerca los quiero ver pasar”, advirtió Wanda frente a los participantes del reality. La declaración provocó la inmediata reacción de Luck Ra, quien respondió con una frase que alimentó las especulaciones: “Ojalá pensaran igual”.

Lejos de terminar el intercambio, Wanda Nara redobló su postura con una advertencia todavía más contundente: “¡Nada! ¡Son una bolsa de nada! ¡No se tocan!”. Sus palabras hicieron referencia a los límites que considera fundamentales entre amigas y exparejas.

El cruce entre Wanda Nara y Luck Ra se convirtió en uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Aunque el cantante evitó dar nombres, su respuesta volvió a poner bajo la lupa el romance de La Joaqui y Tiago PZK, en medio de una polémica que continúa generando repercusiones.