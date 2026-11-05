5 de noviembre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la derrota en el Superclásico, Leonardo Ponzio deberá realizar dos cambios obligados luego de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en busca de una victoria para asegurarse la localía en los octavos de final.

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River jugará este jueves en Mar del Plata con público visitante ante Aldosivo desde las 15.

River jugará este jueves en Mar del Plata con público visitante ante Aldosivo desde las 15.

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River jugará ante Aldosivi de Mar del Plata este jueves, por la 16° fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la intención de conseguir un triunfo que le permita terminar cerca de los líderes en la fase regular y asegurarse la localía en los octavos de final.

River perdió por 1 a 0 ante Boca en medio de un polémico arbritaje de Nicolás Ramírez.
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Los de Núñez cerrará una primera fase muy discreta en la que estuvo lejos de cumplir con las expectativas, sin embargo, buscará una victoria para lograr el cuarto puesto y asegurarse la localía en los octavos de final.

Pensando en el equipo, en la última línea, Ponzio recurrirá a Giovanni González en el lateral derecho y Lautaro Rivero en la zaga central, en reemplazo de los futbolistas de la Selección argentina. El resto repetirían con respecto a los nombres que empezaron en La Bombonera.

Por su parte, el Tiburón está decimocuarto con solo 11 puntos y viene de caer 2 a 1 en un apretado encuentro contra Racing que lo condenó al descenso a la Primera Nacional. Aún sin precisiones sobre su continuidad, Javier Sanguinetti todavía no confirmó los 11 titulares, pero podría elegir el mismo esquema defensivo con el que venía trabajando en pos de cerrar el año de la mejor manera posible.

Aldosivi vs. River: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 15
  • Televisión: ESPN Premium y TNT Sports Premium
  • Estadio: José María Minella
  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: José Carreras

Aldosivi vs. River: probables formaciones

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
  • River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

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