A qué hora juega Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo Tras la derrota en el Superclásico, Leonardo Ponzio deberá realizar dos cambios obligados luego de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en busca de una victoria para asegurarse la localía en los octavos de final. Por Agregar C5N en









River jugará este jueves en Mar del Plata con público visitante ante Aldosivo desde las 15. @Copa_Argentina

River jugará ante Aldosivi de Mar del Plata este jueves, por la 16° fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la intención de conseguir un triunfo que le permita terminar cerca de los líderes en la fase regular y asegurarse la localía en los octavos de final.

El Millonario llega a este partido luego del duro golpe que sufrió en el Superclásico tras caer 1 a 0 contra Boca en un polémico encuentro en el que padeció las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. A raíz de ello, Leonardo Ponzio deberá realizar dos cambios obligados.

Los de Núñez cerrará una primera fase muy discreta en la que estuvo lejos de cumplir con las expectativas, sin embargo, buscará una victoria para lograr el cuarto puesto y asegurarse la localía en los octavos de final.

Pensando en el equipo, en la última línea, Ponzio recurrirá a Giovanni González en el lateral derecho y Lautaro Rivero en la zaga central, en reemplazo de los futbolistas de la Selección argentina. El resto repetirían con respecto a los nombres que empezaron en La Bombonera.

Por su parte, el Tiburón está decimocuarto con solo 11 puntos y viene de caer 2 a 1 en un apretado encuentro contra Racing que lo condenó al descenso a la Primera Nacional. Aún sin precisiones sobre su continuidad, Javier Sanguinetti todavía no confirmó los 11 titulares, pero podría elegir el mismo esquema defensivo con el que venía trabajando en pos de cerrar el año de la mejor manera posible.