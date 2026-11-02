Argentina lidera el uso semanal de Inteligencia Artificial: causas y evolución de esta relación estrecha

Un informe del Reuters Institute de la Universidad de Oxford sitúa al país primero entre nueve naciones en uso semanal de IA generativa. También muestra cómo se la usa para informarse y cuánta desconfianza persiste hacia las noticias hechas por máquinas.

La Argentina es el país con mayor uso semanal de inteligencia artificial generativa entre los nueve que analizó el Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford: el 68% de los encuestados dice usar estas herramientas al menos una vez por semana . Entre los demás países, el informe registra 57% en Noruega, 51% en Australia, 48% en Finlandia y 42% en el Reino Unido, el nivel más bajo.

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El estudio, titulado Generative AI and News Report 2026, fue publicado el 29 de octubre y está firmado por Felix Simon, Rasmus Kleis Nielsen y Richard Fletcher. Se basa en una encuesta online de YouGov a unas 2.000 personas por país: Argentina, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, pese a lo llamativo del dato, conviene tomarlo con pinzas: no es un ranking mundial y, al tratarse de una encuesta online, retrata sobre todo a la población conectada .

El uso crece en todos los países. En los seis que el Reuters Institute viene midiendo desde 2024 (Argentina, Dinamarca, Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), el uso semanal pasó de 34% el año pasado a 51% este año, y el uso diario subió de 16% a 28% .

ChatGPT sigue a la cabeza, aunque los competidores avanzan: según esos mismos promedios, su uso semanal pasó de 22% a 34%, el de Gemini de 11% a 24%, el de Copilot de 6% a 11% y el de Claude de 1% a 7%. Como una persona puede usar varias herramientas, los porcentajes no se suman.

Argentina pica en punta en el uso de Inteligencia Artificial generativa. Pixabay

Para qué se usa también cambió. Obtener información es hoy el uso más frecuente: en los seis países con serie histórica, 38% dice haberlo hecho en la última semana, contra 11% en 2024. La Argentina es una excepción parcial, ya que aquí crear contenidos (textos, imágenes) es casi tan común como informarse.

El informe incluyó por primera vez una pregunta sobre agentes de IA, sistemas que ejecutan tareas con poca intervención humana. En los nueve países, 14% dice haber usado uno para una tarea real en la última semana. En la Argentina la cifra llega a 23%, la más alta, y otro 20% dice haberlos probado solo para experimentar. No obstante, los autores advierten que el término puede entenderse de manera distinta según el encuestado.

La IA y las noticias: de enterarse a repreguntar

Usar IA para informarse sobre la actualidad sigue siendo un hábito minoritario, pero crece: en los seis países con serie histórica pasó de 3% en 2024 a 6% en 2025 y a 9% este año; en el conjunto de los nueve es 8%.

Lo más llamativo es qué hacen quienes lo usan. La acción más común es hacer una pregunta de seguimiento sobre una noticia (49%), por delante de pedir las últimas novedades (46%). Además, 38% la usó para resumir una nota y 35% para entenderla mejor. Un 17% dice haberla usado para sortear el pago de contenidos en sitios con suscripción, aunque el informe aclara que sus datos no permiten saber si lo logró.

La exposición a la IA dentro de los propios medios también es alta en el país. El 67% de los argentinos encuestados dijo haber visto al menos una función de IA en un sitio o aplicación de noticias en la última semana, frente a 49% en el promedio de los nueve países y 28% en el Reino Unido. Solo Finlandia (66%) tiene un nivel comparable. En la Argentina, 22% vio versiones en video de artículos hechas con IA y 21% vio chatbots de noticias.

ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial generativa más utilizado.

En el promedio de los nueve países, 72% de quienes usan IA para informarse dice confiar en las respuestas que recibe. Sin embargo, solo 12% del total de encuestados se siente cómodo con noticias hechas íntegramente por IA; la cifra sube a 19% si hay supervisión humana. En cambio, 45% se siente cómodo con noticias hechas sobre todo por una persona con ayuda de IA, y 67% con noticias hechas enteramente por un periodista.

La Argentina muestra una brecha de comodidad entre las noticias humanas y las hechas por IA de 40 puntos, una de las más chicas del estudio: en Finlandia es de 72 puntos y en el Reino Unido, de 70. Solo Japón (34) tiene una brecha menor. Aun así, en ningún país más de uno de cada seis encuestados dice sentirse cómodo con noticias hechas por completo por IA.

Los argentinos también son los más optimistas, junto con los japoneses, sobre el impacto de la IA en casi todos los sectores que midió la encuesta, y los que más esperan que mejore las cualidades de las noticias. Además, 27% de los usuarios argentinos de IA para informarse dice recurrir a ella porque obtiene información más confiable que en otras fuentes, frente a 21% en el total de los nueve países.

Por qué la Argentina

El informe no ofrece una explicación cerrada. Al analizar el mayor uso de agentes de IA en el país, los autores plantean como posibilidad un mayor entusiasmo por experimentar con la tecnología, sumado a presiones económicas que empujan a buscar herramientas que mejoren la productividad.

El propio informe mide el conocimiento sobre IA con una escala de 52 preguntas de verdadero o falso, de las que cada encuestado respondió cinco. La Argentina tuvo 69% de aciertos, junto con Francia, frente a un promedio de 74% en los nueve países y 79% en Finlandia, el mejor resultado. Los autores aclaran que las diferencias entre países son pequeñas, que el azar daría 50% y que la escala fue validada solo en el Reino Unido, por lo que los resultados deben tomarse con cautela.

Cómo se hizo el estudio

La encuesta fue realizada por YouGov entre el 14 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, con unos 2.000 casos por país y cuotas representativas por edad, género, región, nivel educativo y orientación política. Al ser una muestra no probabilística, no puede calcularse un margen de error convencional, y los autores consideran poco significativas las diferencias de dos puntos porcentuales o menos.

Las muestras online tienden a subrepresentar a quienes no están conectados, un efecto más marcado en países con menor acceso a internet. Además, los datos reflejan lo que las personas recuerdan y declaran haber hecho.