El fallido pronóstico de Milei sobre el sistema financiero de Santiago Peña: "Paraguay Masterclass" El reciente colapso del Ueno Bank y la posterior renuncia de Santiago Peña puso en jaque los elogios previos del líder libertario sobre el sistema financiero paraguayo. Por Agregar C5N en









Milei pasó del elogio por el Grado de Inversión a presenciar la caída del gobierno paraguayo. Redes sociales

La renuncia abrupta del presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras la crisis financiera de la Ueno Bank, del que fue socio y luego puso a un funcionario del Banco Central de ese país a cargo, tiene un antecedente incómodo con Milei.

El pasado 17 de diciembre de 2025, cuando el libertario habló de la gestión económica de su par paraguayo. A través de sus redes sociales, Milei reaccionó a la decisión de la calificadora Standard & Poor’s de otorgarle a Paraguay un nuevo grado de inversión encabezando su mensaje con una frase categórica en mayúsculas: “PARAGUAY MASTERCLASS”.

En ese momento, el líder libertario no sólo felicitó a su "querido amigo" Peña sino que destacó la decisión de la agencia internacional por "hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y crecimiento". Meses antes, el mandatario argentino había dicho que "Argentina tiene mucho que aprender" del rumbo adoptado por la economía de los vecinos.

La euforia financiera estaba liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ya que la calificación de Standard & Poor's se sumó al hito alcanzado en julio de 2024 con la nota “Baa3” otorgada por Moody’s. El clima duró poco, y derivó en una severa crisis de confianza en el sistema bancario, con el desplome de Ueno bank como epicentro.

El colapso de Ueno Bank El Ueno Bank de Paraguay, controlado por el Grupo Vázquez, entró en un proceso de resolución e intervención por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que provocó el cierre de sus operaciones y desató una crisis financiera y política en el país. Como consecuencia el presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia irrevocable debido al colapso financiero e intervención de la entidad. Todo derivó en una una masiva crisis política, protestas sociales y un inminente juicio político en su contra.