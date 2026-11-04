4 de noviembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de noviembre

El oficial minorista opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en una jornada marcada por las reacciones al triunfo demócrata en los comicios de medio término del país norteamericano.

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El dólar oficial reaccionó a los movimientos internacionales.

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El dólar en el mundo registra su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

En tanto, en su último Informe de Política Monetaria, el Banco Central destacó que durante el tercer trimestre del año adquirió u$s3.400 millones y acumuló compras por más de u$s15.800 millones en lo que va del año.

"Cabe señalar que el proceso de compra de divisas no es lineal, dado que está condicionado por la dinámica del mercado de cambios. En particular, en el tercer trimestre las compras se dieron en un contexto de menores ingresos vinculados al financiamiento privado y de una mayor demanda para dolarización de portafolios", agregó.

A partir de octubre, "el ritmo de compras de moneda extranjera por parte del BCRA volvió a crecer; en este marco, las reservas internacionales aumentaron u$s1.222 millones en el trimestre, a pesar de los mayores pagos netos de deuda del Tesoro Nacional".

El dólar oficial cerró octubre al alza.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.551.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.650,76, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.560,24.

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