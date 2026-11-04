4 de noviembre de 2026 Inicio
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WhatsApp sorprende y ya permite programar mensajes: cómo se hace

La aplicación de mensajería instantánea de Meta otorga la posibilidad de dejar listos los mensajes para que se envíen en el día y la hora elegidos. Se activa en pocos pasos desde la versión actualizada.

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Para acceder a la función hay que tener instalada la última versión de WhatsApp compatible con el teléfono.

Para acceder a la función hay que tener instalada la última versión de WhatsApp compatible con el teléfono.

WhatsApp ya permite programar mensajes. La función se estrenó este fin de semana y forma parte del anuncio que la compañía había adelantado para antes de que termine 2026. Millones de usuarios ya pueden usarla actualizando la aplicación en iOS o Android.

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La herramienta resulta útil para quienes tienen muchas cosas en la cabeza y no quieren cortar el hilo de la conversación en ese momento, ya que pueden dejar el mensaje listo para que salga más tarde. También sirve en el ámbito laboral y para no olvidarse de fechas importantes.

Funciona tanto en chats individuales como en grupos. El usuario puede empezar a escribir el mensaje muchas horas o incluso días antes, y el cambio aparece recién al momento de enviarlo.

Esta nueva función de la app de mensajería instantánea de Meta puede resultar muy útil para quienes agendan reuniones o deben avisar a otras personas para que vayan a un lugar, y también para quienes no quieren olvidarse de mandar un mensaje fuera del horario laboral.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de Iphone a partir de noviembre.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de Iphone a partir de noviembre.

Cómo se pueden programar mensajes de WhatsApp

Para poder aprovechar esta función se debe, en primer lugar elegir el chat y escribir el mensaje, luego mantener pulsado el botón de enviar y finalmente elegir la fecha y la hora exacta en la que se quiere enviar su contenido. Un dato clave es que el mensaje puede borrarse hasta unos segundos antes del horario establecido, y también puede editarse. Además, la aplicación no le avisa al destinatario que el envío fue programado.

Para acceder a la función hay que tener instalada la última versión de WhatsApp compatible con el teléfono. Si todavía no aparece, Meta confirmó que trabaja para que en los próximos meses llegue a todos los celulares.

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