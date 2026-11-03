Ciberataque histórico a Binance: una falsa entrevista laboral y malware provocaron el robo de u$s6.300 millones La mayor plataforma de criptomonedas del mundo reveló los detalles del ciberataque más masivo de la historia. El FBI apunta a ciberdelincuentes de Corea del Norte y la empresa confirmó que repuso los fondos afectados. Por Agregar C5N en









Una falsa entrevista laboral y la descarga de un archivo dieron inicio al robo cripto más grande de la historia.

El exchange de criptomonedas Binance reveló los primeros resultados de la investigación preliminar sobre el ciberataque sufrido el 29 de octubre, en el que se sustrajeron aproximadamente u$s6.340 millones en activos digitales. La compañía y el FBI atribuyeron la responsabilidad de esta operación de alta complejidad a un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. Pese a la inédita magnitud del botín, la firma logró congelar o interceptar cerca de u$s2.850 millones y aseguró que los usuarios no afrontarán pérdidas, habiendo repuesto casi la totalidad de los fondos.

El origen de la intromisión se remonta a junio de 2026, cuando un ingeniero del área de infraestructura de billeteras intentó descargar un asistente de programación con inteligencia artificial. En esa búsqueda, el desarrollador descargó una versión manipulada de Homebrew alojada en un anuncio engañoso de internet. Aunque el equipo de ciberseguridad detectó la anomalía a tiempo y renovó sus credenciales, los atacantes lograron obtener información crucial sobre los roles y responsabilidades del personal clave.

29 de octubre de 2026: Incidente de seguridad de Binance: hallazgos iniciales y actualización de la respuesta. https://t.co/Wh1Cl7Tb5A — Binance Argentina (@BinanceArg) November 3, 2026 La maniobra central de infiltración ocurrió en septiembre mediante un sofisticado engaño de ingeniería social dirigido a otro desarrollador. Los delincuentes lo contactaron a través de una plataforma legítima de empleo simulando representar a una empresa ficticia y realizaron dos instancias de selección, incluyendo una videollamada con una presunta reclutadora de Recursos Humanos y otra conversación con un falso CEO. Cerca del cierre del proceso, le solicitaron descargar un archivo ejecutable presentado como una prueba técnica de programación, el cual contenía un software malicioso que evadió los sistemas de protección e infectó la computadora laboral.

El 20 de octubre, utilizando la computadora infectada del segundo desarrollador, los ciberdelincuentes ingresaron a una herramienta interna de inteligencia artificial para acceder a los equipos de otros empleados clave. De este modo hallaron un token de permisos guardado en la computadora del primer ingeniero, lo que les habilitó el despliegue de componentes dentro de la infraestructura de la empresa. Finalmente, el 29 de octubre activaron un script malicioso que tomó el control del servicio interno de firma de billeteras y transfirió fondos en Bitcoin, XRP, Solana y Optimism hacia direcciones externas en solo cuatro minutos.

Para evitar que el ataque fuera detenido inmediatamente, los ciberdelincuentes explotaron la función EIP-7702 de Ethereum, lo que les permitió delegar permisos a un contrato inteligente bajo su control y continuar con los desvíos aun cuando Binance desactivó sus canales habituales de retiro. Ante esta contingencia, la plataforma tuvo que implementar un procedimiento especial de seguridad, reconstruir los sistemas afectados e intensificar los controles mediante inteligencia artificial. Asimismo, la empresa destacó que a lo largo de 2026 ya había logrado neutralizar otros 57 intentos de ciberataques atribuidos al régimen norcoreano.

La investigación todavía no se cerró y el FBI apunta a un grupo de ciberdelincuentes de Corea del Norte. Bloomberg