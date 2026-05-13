Cambiá tu celular en el Hot Sale 2026: cuáles son las promociones bomba que hay

El evento de ecommerce más importante del año trae financiación en hasta 24 cuotas y rebajas de hasta el 60% en equipos de todas las gamas.

El cierre del miércoles a la noche promete los descuentos más altos de toda la campaña.

El Hot Sale 2026 ya está en marcha y los celulares son uno de los productos más buscados del evento . Las principales marcas del mercado lanzaron descuentos agresivos, financiación y beneficios adicionales que hacen de estos tres días una oportunidad concreta para renovar el equipo a buen precio.

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La financiación es uno de los ejes centrales de las ofertas. Entidades como el Banco Provincia y el Banco Nación habilitaron la compra de smartphones en hasta 24 cuotas sin interés , mientras que algunas plataformas suman reintegros de hasta $200.000, lo que baja considerablemente el costo real de acceso a modelos de gama alta.

El punto más alto del evento llegará este miércoles 13 de mayo entre las 22 y la medianoche , durante el llamado Mega Boom , instancia en la que se liberarán los últimos remanentes de stock con los mayores porcentajes de descuento de toda la campaña. Quienes aún no realizaron la compra y están interesados en comprar un celular, tienen en esa franja horaria su mejor oportunidad de capturar una oferta de último momento.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico destacaron que el consumidor actual llega al evento con una actitud mucho más planificada que en ediciones anteriores. "Las personas comparan precios, analizan cuotas y planifican mucho más antes de comprar", explicaron desde la entidad, en línea con el crecimiento del 55% que registró la facturación del comercio digital en el último año.

Las promociones del Hot Sale 2026 en celulares

Motorola es una de las marcas con mayor presencia en esta edición, con descuentos de hasta el 25% y financiación de hasta 24 cuotas sin interés. Entre sus modelos destacados figuran los plegables Razr 60 Ultra, equipado con procesador Snapdragon 8 Elite, a $1.999.999, y el Razr 60 convencional a $999.999.

En el segmento premium tradicional sobresale el Edge 60, con cámaras Sony de 50 megapíxeles y certificación militar, a $899.999, posicionado como uno de los dispositivos con mejor relación precio-calidad por debajo del millón de pesos. La línea Moto G también concentra búsquedas, especialmente el Moto G77 con cámara de 108 MP y el Moto G17, que arranca desde $299.999.

Samsung apuesta fuerte a este segmento con rebajas de hasta el 50% en distintos modelos de la familia Galaxy. El Galaxy S25 Ultra de 256 GB aparece como uno de los modelos insignia a $2.699.999, mientras que el Galaxy A56 apunta al segmento medio con un precio promocional de $959.999. La marca surcoreana también lanzó un Plan Canje que otorga un ahorro adicional del 30% al entregar un equipo usado, beneficio aplicable a lanzamientos recientes como el Galaxy S25 FE o el plegable Galaxy Z Flip7.

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Huawei impulsa en esta edición la serie Pura 80 y dispositivos plegables como el Mate X7, mientras que marcas como Nubia e Infinix buscan ganar terreno con descuentos especiales y promociones exclusivas. Las alternativas de gama media y económica también presentan rebajas considerables, con dispositivos de las líneas Moto G y Xiaomi Redmi que ofrecen baterías de gran autonomía a precios competitivos.

Tiendas especializadas como Personal activaron descuentos de hasta el 60% en unidades liberadas, con envíos gratuitos y la posibilidad de abonar en la factura del servicio.