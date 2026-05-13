Adiós a quedarte sin batería: esta es la aplicación que debés desinstalar de tu celular para ahorrar energía El estudio de una empresa dedicada al almacenamiento en la nube reveló las apps que más batería consumen en tu dispositivo. Por + Seguir en







Esto se debe a que actualiza su contenido de forma constante, envía notificaciones, tiene servicio de mensajería, juegos, transmisiones en vivo y sincronizaciones automáticas.

A pesar de los avances tecnológicos que hubo en los últimos años, las baterías de los celulares siguen causando dolores de cabeza.

Sus rápidas descargas hacen que la vida útil de los teléfonos dure menos y se tenga que cambiar de dispositivo constantemente.

Una de las causas que genera la poca duración de la batería son las aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios de transporte.

Según un estudio de la empresa suiza pCloud, dedicada a los servicios de almacenamiento, la aplicación que más batería consume es Facebook. A pesar de los avances tecnológicos que hubo en los últimos años, las baterías de los celulares siguen causando dolores de cabeza. Sus rápidas descargas hacen que la vida útil de los teléfonos dure menos y se tenga que cambiar de dispositivo constantemente.

Una de las causas que genera la poca duración de la batería son las aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios de transporte, ya que continúan funcionando en segundo plano. Sin embargo, existe una app que consume mucha más energía que las demás y si la desinstalamos, podría mejorar mucho más su duración.

bateria

Qué aplicación debés evitar en el celular para no quedarte sin batería Según un estudio de la empresa suiza pCloud, dedicada a los servicios de almacenamiento, la aplicación que más batería consume es Facebook. Este es un proveedor de almacenamiento en la nube seguro y con sede en Suiza, fundado en 2013, que permite a particulares y empresas guardar, sincronizar y compartir archivos (documentos, fotos, vídeos). Se destaca por sus estrictas leyes de privacidad suizas, cifrado AES de 256 bits y opciones de pago único para obtener almacenamiento de por vida.