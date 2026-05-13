13 de mayo de 2026 Inicio
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Adiós a quedarte sin batería: esta es la aplicación que debés desinstalar de tu celular para ahorrar energía

El estudio de una empresa dedicada al almacenamiento en la nube reveló las apps que más batería consumen en tu dispositivo.

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Esto se debe a que actualiza su contenido de forma constante

Esto se debe a que actualiza su contenido de forma constante, envía notificaciones, tiene servicio de mensajería, juegos, transmisiones en vivo y sincronizaciones automáticas.

  • A pesar de los avances tecnológicos que hubo en los últimos años, las baterías de los celulares siguen causando dolores de cabeza.
  • Sus rápidas descargas hacen que la vida útil de los teléfonos dure menos y se tenga que cambiar de dispositivo constantemente.
  • Una de las causas que genera la poca duración de la batería son las aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios de transporte.
  • Según un estudio de la empresa suiza pCloud, dedicada a los servicios de almacenamiento, la aplicación que más batería consume es Facebook.

A pesar de los avances tecnológicos que hubo en los últimos años, las baterías de los celulares siguen causando dolores de cabeza. Sus rápidas descargas hacen que la vida útil de los teléfonos dure menos y se tenga que cambiar de dispositivo constantemente.

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Una de las causas que genera la poca duración de la batería son las aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios de transporte, ya que continúan funcionando en segundo plano. Sin embargo, existe una app que consume mucha más energía que las demás y si la desinstalamos, podría mejorar mucho más su duración.

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Qué aplicación debés evitar en el celular para no quedarte sin batería

Según un estudio de la empresa suiza pCloud, dedicada a los servicios de almacenamiento, la aplicación que más batería consume es Facebook. Este es un proveedor de almacenamiento en la nube seguro y con sede en Suiza, fundado en 2013, que permite a particulares y empresas guardar, sincronizar y compartir archivos (documentos, fotos, vídeos). Se destaca por sus estrictas leyes de privacidad suizas, cifrado AES de 256 bits y opciones de pago único para obtener almacenamiento de por vida.

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Esto se debe a que actualiza su contenido de forma constante, envía notificaciones, tiene servicio de mensajería, juegos, transmisiones en vivo y sincronizaciones automáticas que requieren el uso constante de la ubicación en tiempo real e Internet.

Para optimizar la duración de la batería y que se prolongue su vida útil de uso, deberías tener en cuenta la eliminación de ciertas aplicaciones y actualizaciones:

  • Desinstalar las aplicaciones que usen servicios de ubicación, mensajería o contengan juegos.
  • Desactivar las notificaciones para reducir el uso de datos y energía.
  • Actualizar la aplicación para utilizar su versión más optimizada.

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