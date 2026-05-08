8 de mayo de 2026 Inicio
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Se cayó Mercado Pago: esto pasó con el dinero de los usuarios

La billetera virtual dejó de operar durante cerca de una hora en varios países de la región. La compañía atribuyó el problema a un fallo en un proveedor externo.

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La caída afectó a usuarios de Argentina

La caída afectó a usuarios de Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

Mercado Pago

Mercado Pago sufrió una caída masiva en la noche del jueves que dejó a cientos de miles de usuarios sin poder operar durante aproximadamente una hora. La falla afectó a Argentina y a varios países de Latinoamérica, y generó una ola de reportes en redes sociales, con personas no pudiendo resolver situaciones cotidianas como realizar transferencias o pagos en transporte público. La compañía atribuyó el problema a un fallo en un proveedor externo y confirmó que todos los saldos fueron restituidos.

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Los problemas comenzaron alrededor de las 21.30 horas y se extendieron hasta las 22.30, cuando la plataforma recuperó su funcionamiento normal. El momento de mayor alarma llegó cuando varios usuarios notaron que sus "reservas", la función que permite separar dinero con objetivos de ahorro o planificación de gastos, habían desaparecido de sus cuentas. El temor de haber perdido el dinero se propagó rápidamente en redes sociales, aunque una vez normalizado el servicio todos los saldos fueron restituidos sin inconvenientes.

Mercado Pago
Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, relanza una atractiva promoción con el fin de sumar más usuarios a su tarjeta prepaga Mastercard.

Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, relanza una atractiva promoción con el fin de sumar más usuarios a su tarjeta prepaga Mastercard.

Durante el período que estuvo sin funcionar de manera correcta todas sus funciones, los usuarios no pudieron realizar pagos con QR, transferencias, recargas de celular, pago de facturas ni solicitar préstamos. Las aplicaciones vinculadas a la billetera, como Uber, directamente pedían seleccionar otro método de pago ante la imposibilidad de procesar la operación.

Qué dijo Mercado Pago sobre la caída del servicio

Desde la compañía explicaron que las "intermitencias en sus servicios" tuvieron origen en "una falla de un proveedor externo" y aseguraron que sus equipos trabajaron de inmediato para restablecer la operatividad. En el sitio de estado oficial de la plataforma, status.mercadopago.com, quedó registrado que el apartado de "Preferencias" experimentó un "apagón parcial" que duró 1 hora y 41 minutos y que impactó directamente sobre el "procesamiento de pagos".

La información que dio a conocer la empresa confirmó además que la anomalía no fue exclusiva de Argentina, sino que se extendió a Colombia, Brasil y Uruguay.

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