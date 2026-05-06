Adiós a la funda del celular: cuál es la moda que se impone en los smartphones en 2026

- Las fundas de celular son accesorios diseñados para cubrir y proteger los teléfonos.
- Éstas sirven principalmente para proteger el dispositivo contra caídas, golpes y arañazos, absorbiendo el impacto y previniendo reparaciones costosas.
- Actualmente, los fabricantes refuerzan tanto el interior como el exterior de los dispositivos.
- La industria actual apunta a celulares cada vez más finos y livianos.
Las fundas de celular (también llamadas carcasas) son accesorios diseñados para cubrir y proteger los teléfonos móviles de daños externos que siempre se usaron desde que existen los dispositivos táctiles.
Éstas sirven principalmente para proteger el dispositivo contra caídas, golpes y arañazos, absorbiendo el impacto y previniendo reparaciones costosas. Además, personalizan la estética, mejoran el agarre para evitar accidentes y permiten un uso más seguro en situaciones de riesgo. También, se utilizan mucho porque evitan rayones en la pantalla o la parte trasera y protegen contra el polvo o la humedad.
Actualmente, los fabricantes refuerzan tanto el interior como el exterior de los dispositivos. Pantallas más resistentes, estructuras que absorben golpes y materiales premium que permiten que muchos se animen a usar el teléfono “al natural”, sin miedo a las caídas del día a día. En esta nota, te contamos cuál es la moda que reemplaza a estas carcasas y que es tendencia en todo el mundo.
Cuál es la moda que reemplaza a las fundas de los celulares
La industria actual apunta a celulares cada vez más finos y livianos. Es momento de decirle adiós a la funda, y darle la bienvenida a los modelos de protección que permiten disfrutar el diseño real, sin sumar peso ni volumen para quienes buscan comodidad y movilidad.
En lugar de las fundas tradicionales, las películas adhesivas de nueva generación ganan terreno. Son finas, casi invisibles y protegen las zonas más delicadas del celular de rayones y pequeños golpes, sin alterar el diseño ni el agarre.
Su aplicación es sencilla y no suma volumen. Esta solución es ideal para quienes buscan una protección ligera y no quieren resignar la estética del equipo. Además, se pueden poner de adelante y atrás en muchos teléfonos, para protegerlo por completo.