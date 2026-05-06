6 de mayo de 2026 Inicio
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Adiós a la funda del celular: cuál es la moda que se impone en los smartphones en 2026

Conocé todo sobre las nuevas modas que se vienen para tu celular.

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La nueva moda de protección de los celulares en el 2026.

La nueva moda de protección de los celulares en el 2026.

  • Las fundas de celular son accesorios diseñados para cubrir y proteger los teléfonos.
  • Éstas sirven principalmente para proteger el dispositivo contra caídas, golpes y arañazos, absorbiendo el impacto y previniendo reparaciones costosas.
  • Actualmente, los fabricantes refuerzan tanto el interior como el exterior de los dispositivos.
  • La industria actual apunta a celulares cada vez más finos y livianos.

Las fundas de celular (también llamadas carcasas) son accesorios diseñados para cubrir y proteger los teléfonos móviles de daños externos que siempre se usaron desde que existen los dispositivos táctiles.

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Éstas sirven principalmente para proteger el dispositivo contra caídas, golpes y arañazos, absorbiendo el impacto y previniendo reparaciones costosas. Además, personalizan la estética, mejoran el agarre para evitar accidentes y permiten un uso más seguro en situaciones de riesgo. También, se utilizan mucho porque evitan rayones en la pantalla o la parte trasera y protegen contra el polvo o la humedad.

Actualmente, los fabricantes refuerzan tanto el interior como el exterior de los dispositivos. Pantallas más resistentes, estructuras que absorben golpes y materiales premium que permiten que muchos se animen a usar el teléfono “al natural”, sin miedo a las caídas del día a día. En esta nota, te contamos cuál es la moda que reemplaza a estas carcasas y que es tendencia en todo el mundo.

Cuál es la moda que reemplaza a las fundas de los celulares

La industria actual apunta a celulares cada vez más finos y livianos. Es momento de decirle adiós a la funda, y darle la bienvenida a los modelos de protección que permiten disfrutar el diseño real, sin sumar peso ni volumen para quienes buscan comodidad y movilidad.

film celuu

En lugar de las fundas tradicionales, las películas adhesivas de nueva generación ganan terreno. Son finas, casi invisibles y protegen las zonas más delicadas del celular de rayones y pequeños golpes, sin alterar el diseño ni el agarre.

Su aplicación es sencilla y no suma volumen. Esta solución es ideal para quienes buscan una protección ligera y no quieren resignar la estética del equipo. Además, se pueden poner de adelante y atrás en muchos teléfonos, para protegerlo por completo.

protector cel

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