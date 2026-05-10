Adiós a los changuitos de supermercado: esta es la nueva modalidad para hacer las compras

A través de los trucos virales para economizar tiempo (o "life hacks") se encuentran soluciones rápidas, creativas y a menudo inesperadas que se popularizan en redes sociales como TikTok o Instagram y sirven para simplificar tareas diarias. Buscan optimizar la rutina diaria, maximizar la eficiencia, reducir el esfuerzo en espera y organización .

Estos consejos se caracterizan por ser visuales, fáciles de replicar y diseñados para generar un impacto inmediato , a menudo solucionando problemas cotidianos con objetos caseros de manera no convencional.

Teniendo en cuenta el avance de la tecnología se extiende a todo tipo de áreas y facilita cada vez más tareas diarias . En este contexto, unos novedosos changos de supermercado llegan para reemplazar a la versión tradicional y prometen agilizar las compras , para así ahorrar tiempo. A continuación te contamos sobre un nuevo invento que reemplaza a los carritos de los locales mayoristas.

Estos nuevos carritos tienen integrado un sistema que permite escanear productos y hacer el pago , con el objetivo de reducir las filas de cobro . Este revolucionario modelo ya se probó en varios locales de Japón , donde se grabaron varios videos que se viralizaron en redes sociales .

La estructura es idéntica a los típicos changos tradicionales, pero se integran dos dispositivos tecnológicos claves: una tablet y un escáner capaz de leer los códigos QR de todos los productos del supermercado. En algunos casos, se puede conectar el celular para usarlo como lector.

QRRRR

El proceso es más que sencillo, mientras se escanean los diferentes artículos que se suman al carrito, la pantalla de la tablet comienza a mostrar el listado, así como también el precio individual y el total. También, se aplican automáticamente los descuentos y promociones habilitados.

SUPERMERCADO

Los supermercados Life de Japón, que fueron pioneros en empezar a probar este sistema. En específico, el cliente debe dirigirse hasta una máquina de autopago que reconoce la lista de productos mediante un código QR y permite abonar en efectivo, con tarjeta o por aplicación.