Hot Sale 2026: descuentazos y hasta 24 cuotas sin interés en televisores para ver el Mundial 2026

Los días de promociones y descuentos ya despliegan gran demanda en productos relacionados a la Copa del Mundo, con financiación extendida en las principales tiendas y bancos.

La demanda del Mundial 2026 incide positivamente en el Hot Sale.

El Hot Sale 2026 ya comenzó en el país y promete convertirse en una de las ediciones más fuertes de los últimos años gracias al impacto del próximo Mundial 2026 , que arrancará en apenas unas semanas, lo que despierta un mayor interés principalmente por la compra de televisores . Esta edición durará, de momento, hasta el miércoles 13 de mayo, aunque algunas entidades extenderán beneficios hasta el 17.

Lionel Messi tomó una decisión contundente que sorprende a todos a poco tiempo del Mundial

Las principales marcas de tecnología, bancos y cadenas de electrodomésticos lanzaron promociones agresivas con descuentos de hasta el 70% , reintegros especiales , envíos gratuitos y planes de financiación inéditos de hasta 24 cuotas sin interés . El foco absoluto está puesto en los Smart TV , especialmente modelos 4K, QLED, OLED y Neo QLED , impulsados por consumidores que buscan renovar su pantalla antes del inicio de la Copa del Mundo.

Uno de los grandes diferenciales del Hot Sale 2026 es la posibilidad de financiar televisores hasta junio de 2028 con cuotas fijas sin interés. En un contexto donde hasta hace poco era difícil conseguir más de 6 o 12 pagos sin recargo, las promociones desde 18 cuotas se transformaron en el gran atractivo para productos de ticket alto.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) aseguran que "el consumidor argentino llega al evento con una estrategia clara: reservar límite de tarjeta para aprovechar financiación extensa en tecnología premium". Además, el llamado efecto Mundial 2026 "disparó la demanda de televisores de gran tamaño, especialmente de 55, 65 y 75 pulgadas, con mejoras en resolución, inteligencia artificial y modos especiales para deportes".

Las ofertas más destacadas de televisores por el Hot Sale 2026

En Samsung, se destacan los siguientes modelos:

85″ Neo QLED 8K QN900F: $10.299.999

$10.299.999 77″ OLED S95F: $9.259.999

$9.259.999 85″ QLED 4K Q7F: $2.999.999

$2.999.999 75″ Crystal UHD U8000F: $1.799.999

$1.799.999 55″ Crystal UHD U8000F: $759.999

$759.999 43″ Full HD F6000: $479.999

$479.999 32″ HD Smart TV H5000: $339.999

Además, la línea The Frame vuelve a ser protagonista:

75″ The Frame: $3.799.999

$3.799.999 65″ The Frame: $2.949.999

También aparecen combos:

QLED Q7F 65″ + Barra Slim S61B: $1.799.999

$1.799.999 Barra premium Q930F 9.1.4: $1.439.999

Por su parte, en Tienda BNA aparecen las siguientes ofertas destacadas:

Noblex 32″ HD: $279.515 — 24 cuotas de $11.646

$279.515 — 24 cuotas de $11.646 Hisense 43″ FHD: $399.999 — 24 cuotas de $16.666

$399.999 — 24 cuotas de $16.666 TCL 55″ 4K: $724.999 — 24 cuotas de $30.208

$724.999 — 24 cuotas de $30.208 Samsung DU7000 65″ 4K: $1.249.999 — 24 cuotas de $52.083

$1.249.999 — 24 cuotas de $52.083 Noblex 75″ QLED: $1.516.666 — 24 cuotas de $63.194

En el Banco Ciudad surgen algunas alternativas como estas:

RCA 32″ HD: $329.699 — 24 cuotas de $13.737

$329.699 — 24 cuotas de $13.737 Samsung 43″ FHD: $597.899 — 24 cuotas de $24.912

$597.899 — 24 cuotas de $24.912 RCA 55″ 4K: $719.799 — 24 cuotas de $29.991

$719.799 — 24 cuotas de $29.991 RCA 65″ 4K: $1.145.099 — 24 cuotas de $47.712

En Provincia Compras también hay promociones:

Kanji 32″ HD: $224.999 — 24 cuotas de $9.375

$224.999 — 24 cuotas de $9.375 Philips 43″ Full HD: $424.999 — 24 cuotas de $17.708

$424.999 — 24 cuotas de $17.708 Sansei 55″ 4K: $730.139 — 24 cuotas de $30.422

$730.139 — 24 cuotas de $30.422 BGH 60″ 4K: $999.999 — 24 cuotas de $41.666

$999.999 — 24 cuotas de $41.666 Philips 75″ 4K: $1.699.999 — 24 cuotas de $70.833

HOT SALE TELEVISORES friends-watching-football-match Se buscan televisores de muchas pulgadas o con mejor definición.

En casas de venta de electrodomésticos como Frávega se vieron ofertas tales como:

Smart TV TCL 55″ 4K Google TV : desde $799.999 en hasta 18 cuotas sin interés.

: desde $799.999 en hasta 18 cuotas sin interés. Samsung Crystal UHD 65″ DU7000 : cerca de $1.299.999 con envío gratis y financiación extendida.

: cerca de $1.299.999 con envío gratis y financiación extendida. Modelos LG y Hisense con descuentos adicionales pagando con tarjetas bancarias seleccionadas.

En Megatone:

Philips 50″ 4K : alrededor de $699.999 .

: alrededor de . Hisense 58″ UHD 4K : cerca de $899.999 .

: cerca de . Televisores Samsung QLED con rebajas de hasta el 40% y hasta 24 cuotas sin interés.

En OnCity:

RCA 55″ 4K : aproximadamente $719.999 .

: aproximadamente . TCL QLED 65″ : modelos premium por más de $1 millón con financiación extendida.

: modelos premium por más de con financiación extendida. Promociones especiales en Smart TV Philips y TCL.

En Cetrogar:

Noblex 43″ Full HD : cerca de $429.999 .

: cerca de . BGH 55″ 4K Android TV : alrededor de $799.999 .

: alrededor de . Smart TV Samsung Crystal UHD con hasta 18 cuotas sin interés.

En Naldo:

Smart TV de 32 pulgadas desde $299.999 .

desde . Modelos 4K de 55 pulgadas en torno a los $750.000 .

en torno a los . Promociones en televisores TCL, RCA y Philips con envío gratuito.

En sitios de ecommerce como Mercado Libre, las ofertas más destacadas son:

Samsung 55″ Crystal UHD : desde $759.999 .

: desde . LG OLED evo : modelos premium por más de $3 millones.

: modelos premium por más de $3 millones. Smart TV TCL y Hisense con hasta 18 cuotas sin interés y envíos Full gratis.

En Tiendamia:

Televisores importados LG OLED C5 y Samsung Neo QLED Mini LED .

. Modelos gamer con paneles de 120 Hz y tecnología OLED premium .

y tecnología . Promociones especiales aprovechando precios internacionales del Hot Sale 2026.

Consejos para hacer compras seguras en el Hot Sale 2026

El crecimiento explosivo del Hot Sale, con la demanda por el Mundial 2026, también genera un aumento de intentos de fraude, páginas falsas y promociones engañosas, por lo que especialistas en comercio electrónico recomiendan extremar cuidados antes de realizar cualquier compra online.

compras hot sale excited-man-holding-shopping-bags-looking-happy-mobile-phone-screen-standing-yellow-background Advierten por fraudes en compras en pleno Hot Sale por el furor del Mundial 2026.

Desde la CACE y otras empresas del sector aseguran que "las compañías oficiales reforzaron sistemas antifraude, validación de identidad y monitoreo de operaciones para garantizar seguridad durante uno de los eventos comerciales más importantes del año". Sin embargo, remarcan que "el consumidor también debe adoptar ciertas precauciones para evitar estafas y aprovechar únicamente promociones reales" como las siguientes:

Verificar que el comercio figure en el sitio oficial de la CACE. Revisar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar datos personales. Comparar precios históricos para detectar falsas promociones. Confirmar que las cuotas sean realmente sin interés. Leer opiniones y reputación de vendedores en marketplaces. Evitar transferencias directas a desconocidos fuera de plataformas oficiales. Utilizar tarjetas de crédito con protección antifraude. Guardar comprobantes, capturas y correos de confirmación. Revisar costos de envío y tiempos de entrega antes de finalizar la compra. Activar alertas bancarias para monitorear movimientos de la tarjeta en tiempo real.

El Hot Sale 2026 también refleja un cambio de comportamiento en el consumidor argentino, que ya no se guía únicamente por el descuento inmediato sino por la combinación entre financiación, tecnología y experiencia de uso. El fenómeno del Mundial 2026 aceleró especialmente la renovación de televisores de gran tamaño, con usuarios que priorizan pantallas 4K, tecnologías OLED y sistemas inteligentes con inteligencia artificial para deportes y gaming.