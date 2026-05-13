Quilmes: un operativo rescató a 40 animales que iban a ser sacrificados

La Policía bonaerense y agentes de Zoonosis rescataron cerdos, ovejas, cabras y gallinas en muy malas condiciones sanitarias y sin acceso a alimento. Se encontraban en un templo umbanda e iban a ser usados en distintos rituales.

Un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto a agentes de Zoonosis de Quilmes rescató más de 40 animales que iban a ser sacrificados en rituales satánicos en un templo umbanda. Cerdos, ovejas, cabras y gallinas fueron hallados en muy malas condiciones sanitarias y sin acceso a alimento en una vivienda ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen.

"Hay balas para todos", un chico de 16 años disparó contra la casa de un compañero en Lanús

Los animales se encontraban hacinados, sin condiciones mínimas de higiene y privados de alimento y agua. En el lugar también fueron hallados ejemplares muertos y otros en grave estado de salud. Según las primeras hipótesis, varios de ellos iban a ser sacrificados en el marco de ceremonias religiosas.

El operativo se puso en marcha por una denuncia de una vecina que proporcionó imágenes clave sobre la presencia de ganado dentro del predio urbano. Luego, agentes de zoonosis radicaron la denuncia formal en la comisaría de la zona y la fiscalía autorizó la entrada por la fuerza al domicilio.

Luego del operativo, todos los animales fueron retirados del predio con apoyo de la Fundación Planeta Vivo, que se encargó del traslado y resguardo. Veterinarios elaboran ahora informes individuales para evaluar el estado de cada ejemplar.

Según revelaron fuentes el operativo, los responsables del templo intentaron justificar la presencia de los animales apelando a la libertad de culto. Sin embargo, desde Zoonosis subrayaron que las leyes de protección animal y las normas sanitarias prevalecen sobre cualquier práctica religiosa.

Asimismo, remarcaron que está prohibido faenar animales en domicilios particulares y mantener ganado en áreas urbanas, lo que podría constituir una infracción administrativa y, eventualmente, un delito penal. Por su parte, El Municipio de Quilmes aseguró que mantendrá los operativos ante cualquier nueva sospecha de crueldad animal en el distrito.

De acuerdo a las fuentes policiales, el recinto ya había sido cuestionado en 2024 por el traslado de un animal agonizante en un automóvil. En la actualidad, la Fundación Planeta Vivo apoyó la logística del rescate, mientras veterinarios elaboran informes sobre la salud de cada animal.