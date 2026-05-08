8 de mayo de 2026 Inicio
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Adiós al Bluetooth: así es la tecnología que funciona más rápido y tiene más estabilidad

Es la innovación que promete mayor velocidad, estabilidad y menor consumo de batería. Cómo funciona y por qué podría cambiar la conectividad en los próximos años.

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Adiós al Bluetooth: la tecnología inalámbrica podría atravesar uno de sus cambios más importantes

Adiós al Bluetooth: la tecnología inalámbrica podría atravesar uno de sus cambios más importantes

  • Una nueva tecnología comenzó a posicionarse como posible reemplazo del Bluetooth por su mayor velocidad y estabilidad
  • El sistema fue desarrollado por un consorcio tecnológico chino integrado por más de 300 empresas especializadas en conectividad
  • La propuesta busca combinar las ventajas del Bluetooth y el Wi-Fi en una sola tecnología más eficiente
  • Uno de sus principales diferenciales es el bajo consumo de batería en dispositivos portátiles y electrónicos

Adiós al Bluetooth: la tecnología inalámbrica podría atravesar uno de sus cambios más importantes de los últimos años. Mientras la conectividad estándar sigue siendo uno de los sistemas más utilizados, una nueva alternativa gana terreno: así es la tecnología que funciona más rápido y tiene más estabilidad.

La caída afectó a usuarios de Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.
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Algunas marcas de smartphones ya incorporaron esta función en sus dispositivos más recientes y, según datos de sus desarrolladores, más de 100 millones de equipos compatibles ya fueron distribuidos.

Aunque todavía su presencia fuera de Asia es limitada, especialistas aseguran que podría expandirse globalmente en los próximos años si logra el apoyo de fabricantes internacionales.

Cómo es la tecnología que reemplazará al Bluetooth en el futuro

Desarrollada en China y respaldada por más de 300 empresas tecnológicas, esta innovación busca solucionar varios de los problemas que actualmente presentan las conexiones inalámbricas tradicionales, especialmente en velocidad, latencia y consumo energético.

Qué es SparkLink y por qué podría reemplazar al Bluetooth

Bluetooth revolucionó la conectividad durante décadas, pero las nuevas demandas tecnológicas impulsaron el desarrollo de sistemas más avanzados. En ese contexto apareció SparkLink, una tecnología diseñada para combinar lo mejor del Bluetooth y el Wi-Fi en un mismo sistema.

La propuesta apunta a mejorar la estabilidad de conexión entre dispositivos, reducir los cortes y permitir una transmisión de datos mucho más veloz. Además, promete consumir menos batería, algo fundamental para celulares, auriculares y dispositivos portátiles.

Uno de los datos que más llamó la atención es que SparkLink puede alcanzar una latencia ultrabaja de apenas 20 microsegundos, algo clave para videojuegos online, realidad virtual y sistemas que requieren respuesta inmediata.

tecnología

Según sus desarrolladores, esta nueva tecnología ofrece varias mejoras respecto al Bluetooth tradicional:

  • Mayor velocidad de transferencia de datos entre dispositivos
  • Conexiones más estables incluso en lugares con muchos aparatos conectados
  • Menor consumo de energía en celulares y dispositivos inteligentes
  • Capacidad para conectar muchos más equipos al mismo tiempo
  • Mejor rendimiento para videojuegos, streaming y realidad virtual
  • Menor demora en la transmisión de sonido e imágenes

Además, SparkLink cuenta con dos modos distintos: uno orientado a conexiones rápidas y otro pensado para ahorrar batería en equipos pequeños o portátiles.

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