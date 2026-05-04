4 de mayo de 2026 Inicio
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Adiós al número de teléfono en Whatsapp: cómo se podrán crear nuevos usuarios

El impacto no será solo para usuarios individuales. Para emprendimientos, pymes y empresas que usan la app como canal de atención, el nick pasará a ser un activo fundamental.

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Whatsapp: ¿cómo se podrán crear nuevos usuarios?.

Whatsapp: ¿cómo se podrán crear nuevos usuarios?.

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  • Llegan los nombres de usuario como nueva forma de contacto
  • Más privacidad al evitar compartir datos personales
  • Cómo funcionarán los identificadores dentro de la app
  • Riesgos de suplantación y qué tener en cuenta
  • El impacto en usuarios, marcas y negocios

    Adiós al número de teléfono en Whatsapp: la aplicación, utilizada por miles de millones de personas, comenzó a implementar un sistema de perfiles que permitirá crear perfiles sin necesidad de brindar datos personales. ¿cómo se podrán crear nuevos usuarios?

    Spotify identificará creadores humanos.
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    Hasta ahora, para iniciar una conversación era obligatorio tener el número del otro contacto. Con esta nueva función, los usuarios podrán vincularse a través de un identificador único, algo similar a lo que ya ocurre en otras plataformas digitales. Esto significa más control sobre los datos personales y menos exposición en entornos digitales.

    En este nuevo escenario, gestionar la identidad en línea será tan importante como proteger una contraseña. Elegir bien cómo te mostrás y cómo contactás a otros puede hacer la diferencia.

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    Cómo son los nuevos usuarios que se podrán crear en Whatsapp sin número

    El nuevo sistema permitirá crear una cuenta asociada a un nombre de usuario único, sin necesidad de revelar el teléfono. Este identificador funcionará como vía principal de contacto, lo que simplifica la comunicación y protege la información sensible.

    En términos prácticos, será posible:

    • hablar con alguien sin agendar su número
    • mantener el teléfono en privado
    • usar un alias o nombre digital en lugar de datos personales

    Este cambio responde a una demanda creciente: comunicarse sin compartir información privada en un contexto donde la seguridad digital es cada vez más importante. Aunque la novedad mejora la confidencialidad, también introduce desafíos. Uno de los principales es la suplantación de identidad. Con los nombres de usuario, podrían aparecer perfiles muy similares entre sí, generando confusión o intentos de fraude.

    Este fenómeno, conocido como typosquatting, ya existe en otras plataformas: pequeñas variaciones en un nombre pueden engañar fácilmente si no se presta atención. Por eso, será clave:

    • verificar bien con quién estás hablando
    • evitar confiar solo en el nombre visible
    • activar medidas de seguridad dentro de la app

    Elegir un buen identificador será tan importante como tener un dominio web o un perfil en redes sociales. Los nombres más simples o representativos podrían ocuparse rápidamente, por lo que anticiparse será clave.

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