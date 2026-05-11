11 de mayo de 2026 Inicio
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Adiós al internet que conocemos: así es la nueva tecnología que reemplaza al Whatsapp

Aunque el avance generó impacto en el mundo tecnológico, los especialistas aclararon que el objetivo no es eliminar el Wi-Fi, sino complementarlo.

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¿Cómo es la nueva tecnología que reemplaza al WhatsApp?

¿Cómo es la nueva tecnología que reemplaza al WhatsApp?

  • Una nueva tecnología utiliza luz en vez de ondas de radio para transmitir datos.
  • El sistema fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Cambridge.
  • Alcanzó velocidades récord de hasta 362 gigabits por segundo.
  • Consume menos energía que el Wi-Fi tradicional.

Adiós al internet que conocemos: durante décadas, el Wi-Fi fue el principal medio para conectarse a Internet en hogares y espacios públicos. Sin embargo, un nuevo avance podría cambiar para siempre la manera en la que usamos aplicaciones. Así es la nueva tecnología que reemplaza al WhatsApp.

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Este avance representa un salto enorme frente a las conexiones domésticas tradicionales, que generalmente funcionan entre algunos cientos de megabits y 1 gigabit por segundo, dependiendo del plan de Internet y del router utilizado.

Aunque todavía se encuentra en etapa experimental, este desarrollo demuestra que la luz podría convertirse en una de las grandes protagonistas del futuro de Internet. Con velocidades récord, menor consumo energético y enlaces más eficientes, esta opción aparece como una posible revolución para la comunicación digital en los próximos años.

LIFI

Cómo es la tecnología nueva que reemplaza al WhatsApp

Un grupo de investigadores desarrolló un innovador sistema inalámbrico que utiliza luz en lugar de ondas de radio para transmitir información. El avance logró velocidades récord y un consumo energético mucho menor que el de las redes tradicionales.

El desarrollo fue realizado por el LiFi Research and Development Centre de la University of Cambridge, en Reino Unido. La tecnología está basada en el sistema LiFi (Light Fidelity), que transmite datos a través de la luz. En las pruebas realizadas en laboratorio, los investigadores alcanzaron una velocidad de hasta 362 gigabits por segundo a una distancia de dos metros.

Para lograrlo, utilizaron láseres VCSEL, un tipo de dispositivo que permite enviar enormes cantidades de información de manera rápida y eficiente, con un gasto energético considerablemente más bajo.

Cuáles son las ventajas frente al Wi-Fi tradicional

Según los investigadores, esta nueva tecnología ofrece varios beneficios:

  • Velocidades mucho más altas para descargar y enviar archivos.
  • Menor consumo energético.
  • Mayor estabilidad en entornos saturados.

Además, como utiliza luz en vez de radiofrecuencia, podría reducir muchos de los problemas actuales relacionados con la congestión de redes inalámbricas.

LiFi
En este contexto, el LiFi emerge como una alternativa prometedora, capaz de revolucionar la forma en que nos conectamos.

En este contexto, el LiFi emerge como una alternativa prometedora, capaz de revolucionar la forma en que nos conectamos.

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