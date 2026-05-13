Diputados: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para modificar el subsidio al gas en zonas frías

La Libertad Avanza consiguió 43 firmas para su dictamen de mayoría este martes en el plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto. Expusieron la secretaria de Energía y funcionarios del área.

La Cámara de Diputados realizó el plenario de comisiones este martes para tratar el proyecto de ley que redefine el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría y el oficialismo logró reunir las firmas necesarias para el dictamen de mayoría . La expectativa es que se debata en el recinto de la Cámara baja el 20 de mayo.

" Ya hay un dictamen de mayoría de La Libertad Avanza . Habiendo 82 presentes, 34 de la comisión de Energía y 48 de la comisión de Presupuesto, el dictamen tiene 43 firmas, 18 de la comisión de Energía y 25 de la comisión de Presupuesto", celebró el presidente de la comisión de Energía, Facundo Correa Llano , tras la primera ronda de preguntas a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti . El bloque de Unión por la Patria denunció que no le había llegado el texto.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno cuestionó el régimen votado en 2021 en la Ley N°27.637, por el cual ingresaron a los beneficios en subsidios provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. El proyecto de ley enviado por el Gobierno busca limitar la ayuda del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas solo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna .

Según el PEN, la extensión territorial "desnaturalizó el carácter focalizado del sistema" , al incorporar zonas "sin condiciones climáticas equivalentes", lo que derivó en "un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones".

A su vez, el texto del proyecto establece que el subsidio por Zona Fría quedará reservado a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943 de 2025.

Cómo fue el plenario de comisiones en Diputados

Las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda realizaron el plenario para alcanzar un dictamen del proyecto para restringir el subsidio al consumo de gas en zonas frías. La primera en exponer fue la secretaria de Energía, quien defendió la iniciativa denominada Medidas Energéticas enviada por el Gobierno.

El oficialismo anunció la circulación del dictamen a firmar antes de las exposiciones y el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, lo definió como "un despropósito" porque "sería una falta de respeto pasar a las firmas sin haber escuchado a los funcionarios". "Quédense tranquilos, que los funcionarios van a hablar primero, antes de firmar el dictamen", le respondió la diputada libertaria Silvana Giudici.

El diputado neuquino de UP Pablo Todero le preguntó a la funcionaria de Javier Milei qué sucederá con las retenciones del 7,4% a las exportadoras de gas que se destinan a financiar el subsidio que el Gobierno quiere retirar. "¿Las exportadoras se van a quedar con esa plata? ¿Le vamos a estar dando eso que hoy van a subsidios a los patagónicos o le van a bajar el valor a Chile, Brasil y la India y le vamos a estar subsidiando el gas los argentinos a los consumidores de esos países?", cuestionó el legislador.

Además, Todero consideró que no puede "creerle" al Gobierno cuando dice que las modificaciones no influirán a la Patagonia. "Se lo han hecho desde un jubilado, una persona con discapacidad hasta cualquier trabajador o trabajadora, ¿por qué no le van a sacar el beneficio que hoy tiene la Patagonia?", sentenció.

La diputada santacruceña de UP Ana María Ianni aseguró que el proyecto oficialista "no refleja una política federal de Estado que este Congreso logró construir y sostener por 20 años, simplemente en beneficio de la gente" y consultó qué costo del gas mantendría el subsidio para determinar "si el nombre de este proyecto es una cosa y el bolsillo de los patagónicos después va a decir otra".

Ante la primera ronda de preguntas, Tettamanti especificó que "solamente se va a subsidiar el gas natural y dejamos de subsidiar el cargo fijo de distribución" y cuestionó: "¿Cuál es la racionalidad de subsidiar el cargo fijo?". "Si queremos un subsidio que persista y sea por la cantidad que se consume, subsidiemos el metro cúbico, no el cargo fijo", concluyó.

"Todo aquel que puede pagar la energía la tiene que pagar lo que cuesta, sino nos quedamos sin energía. Si no aprendemos que si las empresas no recuperan los costos no invierten y nos quedamos sin energía, vamos a dejar el país sin energía", argumentó Tettamanti y le aclaró a Todero: "Hoy está exceptuada la exportación, el gas que se exporta no paga".

En la segunda ronda de preguntas, el diputado chubutense de UP José Glinski le preguntó a la funcionaria qué objetivo tiene el proyecto porque "se trata de una reestructuración general del sistema energético" y si no merecía un "debate más amplio".

"Me da la sensación de que el Gobierno permanentemente busca garantizar negocios, concentrar la riqueza y extender la línea de pobreza de los argentinos y en el fondo se trata de blanquear los números", apuntó el legislador.

La diputada rionegrina de UP Adriana Cristina Serquis preguntó "cuál es el verdadero plan de transición energética" que garantice "una mejor calidad de vida para todos, no para unos pocos y mucho menos para las empresas distribuidoras". "No existe el libremercado, tenemos monopolios, no hay competencia entre empresas", señaló.

"La libertad que vamos a tener es la libertad de no tener un colchón frente a los precios internacionales, la libertad de dormir con más frío, la libertad de no poder pagar una garrafa. No se habla en esta ley de cómo se va a mejorar la infraestructura para los hogares que no tienen gas natural", enumeró la legisladora.

La secretaria de Energía negó que no se hayan bajado impuestos que benefician a las grandes mayorías, porque "el peor impuesto en la Argentina es el impuesto inflacionario, que se ha bajado porque se ha bajado el gasto" "No queremos bajarle el subsidio a todo el mundo, solo a quien no necesita el subsidio", insistió Tettamanti.