Así se puede usar el celular como control del televisor

Perder el control remoto o tenerlo siempre fuera de alcance puede ser un problema, pero la tecnología ofrece una solución simple, gracias a la cual es posible transformar el celular en un mando alternativo para manejar la televisión. Con solo una aplicación, es posible realizar todas las funciones básicas sin necesidad del dispositivo original.
Hoy en día, la mayoría de los smartphones cuentan con la capacidad de conectarse a distintos modelos de televisores, ya sea mediante apps oficiales, herramientas universales o sistemas de conexión como WiFi o infrarrojo. Esto amplía las opciones para quienes buscan comodidad y un mayor aprovechamiento de su teléfono.
Gracias a estas alternativas, los usuarios pueden manejar desde el volumen y los canales hasta las plataformas de streaming directamente en la pantalla del televisor, lo que convierte al celular en un recurso práctico y accesible para el uso cotidiano.
Cómo usar el celular como control del televisor
La forma de utilizar el celular como control depende tanto del modelo de televisor como del sistema operativo del teléfono. Una de las opciones más directas es descargar las aplicaciones oficiales que ofrecen marcas como Samsung, LG o Sony, diseñadas para replicar las funciones de los controles físicos.
Otra alternativa son las apps universales, como Google TV o Mi Remote, que permiten manejar distintos equipos sin importar la marca. Además, en los smartphones que incluyen infrarrojo, se puede vincular el dispositivo con televisores compatibles de manera rápida.
En el caso de contar con un Smart TV, la conexión puede hacerse a través de la red WiFi. Una vez emparejados ambos dispositivos, el celular actúa como un control remoto completo, con el que se pueden modificar parámetros de imagen, subir o bajar el volumen e incluso abrir servicios de streaming como Netflix o YouTube.