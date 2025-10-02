Así se puede usar el celular como control del televisor Con una app gratuita es posible manejar la TV desde el dispositivo. Permite cambiar de canal, ajustar el volumen y usar plataformas online. Por







Gracias a estas alternativas, los usuarios pueden manejar desde el volumen y los canales hasta las plataformas de streaming.

Perder el control remoto o tenerlo siempre fuera de alcance puede ser un problema, pero la tecnología ofrece una solución simple, gracias a la cual es posible transformar el celular en un mando alternativo para manejar la televisión. Con solo una aplicación, es posible realizar todas las funciones básicas sin necesidad del dispositivo original.

Hoy en día, la mayoría de los smartphones cuentan con la capacidad de conectarse a distintos modelos de televisores, ya sea mediante apps oficiales, herramientas universales o sistemas de conexión como WiFi o infrarrojo. Esto amplía las opciones para quienes buscan comodidad y un mayor aprovechamiento de su teléfono.

Gracias a estas alternativas, los usuarios pueden manejar desde el volumen y los canales hasta las plataformas de streaming directamente en la pantalla del televisor, lo que convierte al celular en un recurso práctico y accesible para el uso cotidiano.

Seguridad Estos dispositivos no solo responden a comandos de voz o control remoto desde el celular, sino que también permiten establecer rutinas programadas. Freepik

Cómo usar el celular como control del televisor La forma de utilizar el celular como control depende tanto del modelo de televisor como del sistema operativo del teléfono. Una de las opciones más directas es descargar las aplicaciones oficiales que ofrecen marcas como Samsung, LG o Sony, diseñadas para replicar las funciones de los controles físicos.