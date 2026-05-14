14 de mayo de 2026 Inicio
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C5N es reconocido por Metricool como caso de éxito regional en TikTok

El informe global de tendencias 2026 lo destacó entre los medios con mejor desempeño. La cuenta alcanza un promedio de interacciones por publicación que supera ampliamente la media del sector.

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C5N es uno de los medios más destacados de TikTok en América Latina. 

C5N es uno de los medios más destacados de TikTok en América Latina. 

C5N forma parte del informe regional de tendencias en redes sociales 2026 elaborado por Metricool, una de las plataformas de análisis y gestión digital más utilizadas a nivel internacional.

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En esta edición, el informe pone el foco en el crecimiento sostenido del video corto y señala que, dentro de TikTok, el video genera hasta 5 veces más visualizaciones y 8 veces más interacciones que las imágenes, consolidándose como el formato más efectivo para captar atención y engagement.

En ese contexto, C5N es presentado como un caso de éxito regional y como uno de los medios más destacados de TikTok en América Latina. Según los datos publicados, la cuenta alcanza un promedio de 170.000 interacciones por publicación, superando ampliamente la media del sector.

Con una comunidad de más de 6,5 millones de seguidores, C5N se consolida además como uno de los medios informativos más relevantes de habla hispana dentro de TikTok y una de las señales con mayor capacidad de amplificación en plataformas digitales.

“La audiencia se mudó a las redes sociales y los medios la siguieron. C5N ha sabido entender la era de las noticias rápidas con un tono informal y foco en las tendencias”, señala el informe.

El relevamiento de Metricool analiza millones de publicaciones, cuentas y comportamientos de audiencias en redes sociales para detectar tendencias de consumo, evolución de formatos y rendimiento de contenidos. Sus estudios son utilizados como referencia por medios, marcas, agencias y creadores de contenido de todo el mundo para entender el escenario digital y el impacto de las plataformas sociales.

La inclusión de C5N en este análisis internacional reafirma el crecimiento sostenido de la señal en el ecosistema digital y su capacidad para conectar con nuevas audiencias a través de formatos pensados para las plataformas sociales.

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