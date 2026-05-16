Tras la mudanza del jugador, luego de la polémica separación, se llevó las miradas de los medios un objeto que aparentemente le pertenece a la famosa empresaria.

Mauro Icardi ha sido foco de atención en reiteradas ocasiones en lo que va del 2026 , continuado de 2025, debido a su polémica separación con la empresaria Wanda Nara , con quien tuvo dos hijas. Ahora, acaparó todas las miradas de los medios tras descubrir que en la mudanza se llevaba un objeto de la famosa .

Parecía que ya estaba todo dividido entre Icardi y Nara, ya que se encuentran completamente separados y en medio de un turbulento juicio de divorcio en los Tribunales de Milán , que marca el fin definitivo de su relación de más de 10 años . Pero aparentemente hay cosas que cuestan soltar.

El conflicto entre la conductora y el futbolista del Galatasaray S.K. escaló tanto en el plano judicial como en el mediático , sumando graves disputas económicas, mudanzas polémicas y fuertes cruces por la tenencia de sus hijas comunes , Francesca e Isabella. A continuación te contamos cuál es el objeto icónico que conserva Mauro Icardi.

Cuál es el objeto que era de Wanda Nara pero se lo quedó Mauro Icardi

Mauro Icardi desató un nuevo escándalo al quedarse con la copa que Wanda Nara ganó en el certamen "Bailando por las estrellas" de Italia. El trofeo fue visto embalado entre las cajas de una mudanza que el futbolista realiza desde Turquía hacia Italia. El hallazgo generó indignación en el entorno de la conductora, ya que ella le viene reclamando la devolución de sus pertenencias personales y las de sus hijos desde hace meses.

copa bailando

En las últimas horas apareció una fotografía de esta supuesta mudanza rumbo a Italia donde se vio este objeto muy especial perteneciente a la empresaria. El periodista Juan Etchegoyen mostró la imagen en el programa Infobae a las Nueve, confirmando que estaba retenido en Estambul, y comentó que las pertenencias fueron trasladadas a un departamento en Milán, en medio de rumores sobre la salida de Icardi del Galatasaray.

Allegados a la empresaria afirman en portales como Revista Caras que el delantero sigue reteniendo objetos de valor afectivo de toda la familia. El conflicto por el trofeo coincide con el tramo final del divorcio de la pareja en los tribunales. Además de la disputa por las propiedades y objetos personales, enfrentan tensiones por demandas de cuotas alimentarias adeudadas y acusaciones cruzadas en redes sociales tras la obtención del último campeonato del futbolista en la liga turca.