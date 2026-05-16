Guillermo Coppola, a corazón abierto: "Quiero vivir bien, no depender" El histórico representante de futbolistas estuvo en Divino Tesoro y habló sobre su actualidad, la importancia de los médicos en los cuidados a lo largo de su vida y analizó el porqué de tanto cariño por parte de la gente. “En mi próxima vida yo quisiera ser mi amigo”, afirmó. Por Agregar C5N en









Guillermo Coppola estuvo en Divino Tesoro.

Representó a Diego Armando Maradona, vivió en Italia, Cuba, fue protagonista de múltiples anécdotas y se transformó en un personaje muy querido en el ambiente del fútbol argentino y mundial. Se trata de Guillermo Coppola, que este sábado estuvo en Salud Divino Tesoro, el programa de C5N conducido por Natalia Paratore, en una entrevista a corazón abierto donde aseguró: "Quiero vivir bien, no depender".

Durante la nota se refirió a su actualidad, la importancia de los médicos en los cuidados a lo largo de su vida y analizó el porqué de tanto cariño por parte de la gente. “En mi próxima vida yo quisiera ser mi amigo”, se sinceró.

“Mis ídolos son los médicos. Lo digo de verdad porque lo siento. Son los que nos ayudan a mejorar, a curarnos ante una enfermedad, a vivir mejor y más”, explicó en un primer momento Coppola, que todas las mañanas se levanta temprano para formar parte de un programa radial en FM 100.

En este sentido, puso en valor que sentirse bien "es llevar la actividad que llevo". "Trabajo, hago radio, me divierto. El momento este de la vida, siempre en presente, yo creo que es el mejor momento", agregó.

Ante una consulta sobre la longevidad, Coppola no tuvo reparos en admitir que no le teme al paso del tiempo, aunque aclaró: “Quiero vivir bien, no depender. El día que tenga que depender, el señor que decida el momento. No me gustaría”.

diego maradona y guillermo coppolajpg.jpg Guillermo Coppola junto a Diego Armando Maradona. El afecto demostrado por la gente a lo largo de su vida es algo que nunca dejó de sorprender a Coppola: "¿Por qué? ¿hice un gol como Diego a los ingleses?, ¿canté una canción como Cacho Castaña? ¿escribí un libro? ¿hice una operación como Favaloro? no. Yo siempre pregunto cuando me piden un videito. Eso es cariño genuino. Siento que fui yo. Amigo de mis amigos”, se preguntó en Divino Tesoro. Sobre el final, al ponerse analizar que materia pendiente le quedó en la vida, lamentó que le hubiera gustado haber sido un padre más presente: "Pero ellas (sus hijas) entendieron. Me fui 6 años a Italia, 4 a Cuba y las chicas crecían. Pero tuvieron madres maravillosas. Yo tengo buen vínculo hasta con mis exparejas. No tengo reclamos”.