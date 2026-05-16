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Quién es la famosa que anunció su segundo embarazo con un deportista

La influencer será mamá por segunda vez con el extenista, tras haber tenido a la primera niña hace cuatro años. “Te esperamos”, escribió.

Stephanie Demner y Guido Pella será padres de nuevo.

Stephanie Demner y Guido Pella será padres de nuevo.

La influencer Stephanie Demner y el exdeportista Guido Pella anunciaron vía redes sociales que serán padres por segunda vez, luego de tener a Arianna hace cuatro años. La modelo está de tres meses y medio y la noticia revolucionó a toda su comunidad.

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Luego de una serie de enigmáticos comentarios, Pepe Ochoa dio la primicia en LAM sobre el embarazo y finalmente confirmó: “Van a tener su segundo bebé Stephanie Demner y Guido Pella. ¡Felicitaciones para ellos!”.

Embed - Stephanie Demner on Instagram: "Se agranda la comunidad "
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La pareja se casó a fines del 2024 y estaba buscando el segundo hijo, luego de haber tenido a la primera. “La verdad que estaban felices, venían queriendo agrandar la familia, así que bueno, se dio”, contó Ochoa.

También contó: “Está de tres meses y medio ya”. Lo cierto es que Guido había publicado un posteo que decía: “Ahora me van retar entre tres mujeres”, pero rápidamente lo borró porque se dio cuenta que había revelado el sexo.

“Se agranda la comunidad”, escribió Demner con fotos de su familia y de la panza. De esta manera, serán cuatro los Pella Demner.

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