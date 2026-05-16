Adabel Guerrero reveló el calvario que vive tras su separación: "Me tiene atada de pies y manos" La modelo contó en detalle sobre el cambio de vida que tomó tras la ruptura con Martín Lamela y también los problemas que afronta con la hija que tienen en común: “Ya me está llorando”. Agregar C5N en









Adabel Guerrero habló tras su separación.

La vedette Adabel Guerrero fue señalada como infiel luego de separarse de Martín Lamela y contó que se siente presionada por los cambios de su vida. Reveló que se va a mudar y eso lleva a que cambie de colegio a su hija: “Ya me está llorando”.

Tras la ruptura, confirmó que ella será quien abandone el hogar familiar que había construido con Lamela. “Yo el año que viene me mudo, ya lo hablamos. La separación también es que dejás tu casa, cambiar a la nena de colegio, que sufro por ella que ya me está llorando que no se quiere cambiar de colegio”, indicó.

GUERRERO ADABEL LAMELA MARTIN

En LAM también agregó: “Necesito volver a Capital porque esto me tiene atada de pies y manos. No puedo venir a la mañana a un laburo, una hora cuarenta, volver para ir a buscar a la nena al colegio, volver de nuevo a Capital, una locura”.

El calvario que vive es por los cambios laborales y familiares: “Necesito trabajar porque mantengo la casa con mi marido, y ahora mucho más porque voy a estar sola. Hubo un momento en el que me mudé a la habitación de Lola, porque necesito dormir, y si no lo entienden”.

Sin embargo, contó que desde hace tiempo se sentía "sola" y que la idea de la separación viene desde hace mucho tiempo. Incluso indicó que el embarazo fue una manera de salvar el matrimonio. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2055067869096878107&partner=&hide_thread=false ADABEL GUERRERO HABLA POR PRIMERA VEZ DE SU SEPARACIÓN



"Martín me decía que lo niegue"

"Buscar el embarazo fue un desgaste y una unión"

"La decisión de separarnos fue mía. Me sentía sola"



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