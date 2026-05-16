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Polémica en América: la fuerte reacción de una conductora al enterarse qué famoso la reemplazará

La periodista se mostró dolida con la confirmación del nuevo ciclo que estará en su lugar. “No me sorprendió”, disparó.

Cambios en la programación del canal.

Cambios en la programación del canal.

La programación de América TV se modificará en las próximas semanas con la salida del ciclo A la tarde, el cual conduce Karina Mazzocco, y será reemplazado por uno nuevo que conducirán Luis Ventura y Marina Calabró. Lo cierto es que el director de APTRA era panelista en su programa.

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Mazzocco aseguró estar "contenta, súper agradecida”, al hablar sobre su presente y el cierre de esta etapa en el canal. Pero, cuando le preguntaron si sentía que “fue una manera de echarte solo a vos”, la conductora se mostró dubitativa y evitó profundizar sobre la situación.

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La periodista también aclaró: “No tengo la información del panel pero la de los conductores sí. Yo no soy la dueña de este canal”. Así, dejó en claro que las decisiones no dependen de ella.

Por último, concluyó: “Estoy muy contenta con la gente que nos acompañó durante todos estos años. Y se quedan con Ventura, es amigo. No me sorprendió que sea Luis”, en referencia a Ventura.

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