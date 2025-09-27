La psicología reveló el verdadero significado de mirar el celular cuando te hablan: cuándo es La psicología señala que comprender las razones detrás de este gesto ayuda a interpretar mejor las dinámicas interpersonales. Por







¿Qué significa y cómo repercute en el otro que uses el celular cuando te hablan?

Cuando en medio de una conversación una persona decide mirar el celular en lugar de mantener contacto visual, la psicología lo interpreta como un gesto cargado de significados que trascienden lo meramente tecnológico. No siempre se trata de desinterés absoluto, sino que puede reflejar un abanico de emociones, desde incomodidad hasta la necesidad de tener un “escape” en situaciones sociales que generan cierto nivel de tensión.

Este comportamiento se ha vuelto cada vez más común en una era donde los dispositivos móviles ocupan un rol central en la vida cotidiana. Entonces, mirar la pantalla mientras alguien habla puede ser inconsciente o incluso automático, pero lo cierto es que suele transmitir muchos mensajes.

Qué significa mirar el celular cuando te hablan según la psicología

El uso del celular dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un hábito que, en muchos casos, roza lo compulsivo. Y no se trata de una conducta exclusiva de adolescentes: cada vez más adultos pasan gran parte del día mirando la pantalla, casi sin reparar en el entorno inmediato. Según la psicóloga Olga Albaladejo, el problema no está en el uso en sí, sino en el uso automático, repetitivo y sin conciencia.

Desde la neurociencia, se sabe que cada notificación o “me gusta” activa el sistema dopaminérgico, asociado a la recompensa y el placer inmediato. A este circuito se suman cambios en neurotransmisores como el GABA y la serotonina, lo que afecta la atención, el control de impulsos y hasta el estado de ánimo. El resultado es un ciclo de dependencia que empuja a consultar el teléfono una y otra vez, incluso sin un motivo real.