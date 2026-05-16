16 de mayo de 2026 Inicio
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Tensión en Medio Oriente: Irán aseguró que mantiene las conversaciones con Estados Unidos

A pesar de los reiterados rechazos a las propuestas para los acuerdos de paz, desde Teherán afirmaron que la administración de Donald Trump retomó el contacto, bajo la supervisión de Pakistán y China, los países mediadores.

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Irán mantiene las conversaciones con Estados Unidos.

Irán mantiene las conversaciones con Estados Unidos.

Mientras las negociaciones formales continúan estancadas, Irán y Estados Unidos mantienen abiertos canales de diálogo en medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente y el futuro del programa nuclear iraní.

Trump habló sobre la situación en Cuba.
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Así lo confirmó el canciller iraní, Abbas Araqchi, quien aseguró desde Nueva Delhi que ambos gobiernos continúan intercambiando mensajes, aunque admitió que las conversaciones avanzan lentamente.

El funcionario iraní, que participa de una cumbre de los BRICS en la capital india, reveló que Washington retomó el contacto diplomático después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara públicamente la última propuesta presentada por Teherán para intentar destrabar el conflicto regional.

“Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, sostuvo Araqchi en conferencia de prensa.

ataque iran
Continúan los mensajes por la tregua en Medio Oriente.

Continúan los mensajes por la tregua en Medio Oriente.

Las negociaciones atraviesan un momento delicado luego de que Trump calificara la iniciativa iraní como “inaceptable” y cuestionara duramente las condiciones planteadas por Teherán para avanzar hacia un acuerdo.

Según el canciller iraní, uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de confianza entre ambas partes. “Los mensajes que recibimos son contradictorios. Cada día es diferente al anterior”, afirmó, en referencia a las declaraciones públicas y posiciones adoptadas por Washington.

Estrecho de Ormuz, comercio e Irán: los ejes de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en China

El presidente de China, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una cumbre donde coincidieron en avanzar con el fortalecimiento del comercio bilateral, la apertura "permanente" del estrecho de Ormuz y en que Irán "jamás podrá poseer armas nucleares".

El encuentro se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín donde, según informó la Casa Blanca en un comunicado, ambas partes dialogaron sobre cómo fortalecer la cooperación económica entre los países,"incluyendo la ampliación del acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en nuestras industrias".

Estrecho Ormuz 28-3-26

Además, detallaron, los mandatarios "coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía". Por su parte, Xi Jinping "también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar peaje por su uso, y expresó su interés en adquirir más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro".

"Ambos países coincidieron en que Irán jamás podrá poseer armas nucleares", concluyó el escrito publicado por la Casa Blanca en X, junto a una serie imágenes de ambos mandatarios.

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