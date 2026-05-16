16 de mayo de 2026 Inicio
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Maldivas: murió un rescatista mientras intentaba recuperar los cuerpos de los buceadores fallecidos

Se trata del sargento Mohamed Mahudhee, uno de los encargados de buscar a los cinco buceadores que fallecieron a 50 metros de profundidad en el interior de una cueva submarina.

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El buceador falleció después de realizar la búsqueda. 

El buceador falleció después de realizar la búsqueda. 

AP
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Varios medios internacionales confirmaron la triste noticia, el presidente de Maldivas, Dr. Mohamed Muizzu, informó a la comunidad que Mohamed Mahudhee se comenzó a sentir mal luego de una jornada de buceo en una cueva submarina en el atolón de Vaavu.

rescatista fallecido 16-5-26
Imagen compartida por X.

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A pesar de ser trasladado para recibir asistencia de inmediato, el rescatista miembro de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas falleció en el hospital.

Desde el New York Post confirmaron que su muerte fue consecuencia de "una descompresión subacuática". En redes sociales, las autoridades de Maldivas expresaron un mensaje de despedida: "Su valentía, sacrificio y servicio a la nación siempre serán recordados. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y compañeros".

El equipo de rescate en el que trabajaba Mahudhee estaba compuesto por ocho buceadores, encargados de encontrar los cuerpos de Mónica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino y Federico Gualtieri.

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Se conocieron las últimas palabras de Mónica Montefalcone, buceadora e investigadora de ecología marina italiana que murió cuando realizaba una expedición de buceo a 50 metros en las Islas Maldivas. La tragedia conmovió al mundo entero y, hasta el momento, solamente pudieron recuperar uno de los cinco cuerpos.

Monica Montefalcone 16-5-26

Según medios locales, hasta el momento las autoridades recuperaron el cuerpo de Benedetti. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que también murió un buceador que participó en la búsqueda, se trata del sargento mayor Mohamed Mahudhee. La Guardia Costera de Maldivas comentó que se sintió mal cuando se reanudaron las tareas y que "la causa de su muerte fue la enfermedad por descompresión subacuática", explicó el New York Post.

El mismo medio confirmó cuáles fue el último mensaje que envió Monica Montefalcone antes de comenzar la expedición junto a su grupo. "Es fundamental observar el entorno submarino —que sigue siendo demasiado desconocido para el público en general— ya sea con nuestros propios ojos o a través de la lente de un robot", le habría escrito a una colega la noche anterior a la inmersión.

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